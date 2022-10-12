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Восстановление "Северных потоков" займет не один год, заявил Миллер - РИА Новости, 12.10.2022
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Восстановление "Северных потоков" займет не один год, заявил Миллер
Восстановление "Северных потоков" займет не один год, заявил Миллер - РИА Новости, 12.10.2022
Восстановление "Северных потоков" займет не один год, заявил Миллер
Восстановление поврежденных газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" займет не один год, это достаточно долгая история, заявил глава "Газпрома"... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T16:46
2022-10-12T16:46
экономика
европа
алексей миллер
газпром
северный поток
северный поток — 2
германия
дания
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Восстановление поврежденных газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" займет не один год, это достаточно долгая история, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ после повреждений газопроводов "Северный поток" инициировала дело об акте международного терроризма.Выступая в среду на сессии форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН) он отметил, что ЕС должен дать "четкий, ясный, политический ответ" о том, заинтересованы они и хотят ли, чтобы эти нитки были восстановлены, а также предоставили гарантии их дальнейшей безопасной эксплуатации."Есть вопросы санкционные, есть вопросы экономические, есть вопросы юридические, и только после решения всех этих вопросов можно приступать к технологическому восстановлению, к восстановлению целостности подорванных газопроводов. Если давать временную оценку, то это не один год. Это достаточно долгая история", - сказал Миллер.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20221012/ataki-1823374630.html
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экономика, европа, алексей миллер, газпром, северный поток, северный поток — 2, германия, дания, швеция, в мире, природный газ, россия
Экономика, Европа, Алексей Миллер, Газпром, Северный поток, Северный поток — 2, Германия, Дания, Швеция, В мире, Природный газ, Россия
16:46 12.10.2022
 
Восстановление "Северных потоков" займет не один год, заявил Миллер

Глава "Газпрома" Миллер: восстановление поврежденных "Северных потоков" займет не один год

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЧасть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин
Часть газопровода Северный поток в окрестностях города Любмин - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Часть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Восстановление поврежденных газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" займет не один год, это достаточно долгая история, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ после повреждений газопроводов "Северный поток" инициировала дело об акте международного терроризма.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
14:19
Путин назвал цели атак на "Северные потоки"
Выступая в среду на сессии форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН) он отметил, что ЕС должен дать "четкий, ясный, политический ответ" о том, заинтересованы они и хотят ли, чтобы эти нитки были восстановлены, а также предоставили гарантии их дальнейшей безопасной эксплуатации.
"Есть вопросы санкционные, есть вопросы экономические, есть вопросы юридические, и только после решения всех этих вопросов можно приступать к технологическому восстановлению, к восстановлению целостности подорванных газопроводов. Если давать временную оценку, то это не один год. Это достаточно долгая история", - сказал Миллер.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Готовая часть газопровода Северный поток в окрестностях города Любмин - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
15:21
Миллер усомнился в необходимости восстанавливать "Северный поток"
 
ЭкономикаЕвропаАлексей МиллерГазпромСеверный потокСеверный поток — 2ГерманияДанияШвецияВ миреПриродный газРоссия
 
 
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