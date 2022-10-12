Восстановление "Северных потоков" займет не один год, заявил Миллер
Глава "Газпрома" Миллер: восстановление поврежденных "Северных потоков" займет не один год
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЧасть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин
Часть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Восстановление поврежденных газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" займет не один год, это достаточно долгая история, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ после повреждений газопроводов "Северный поток" инициировала дело об акте международного терроризма.
Выступая в среду на сессии форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН) он отметил, что ЕС должен дать "четкий, ясный, политический ответ" о том, заинтересованы они и хотят ли, чтобы эти нитки были восстановлены, а также предоставили гарантии их дальнейшей безопасной эксплуатации.
"Есть вопросы санкционные, есть вопросы экономические, есть вопросы юридические, и только после решения всех этих вопросов можно приступать к технологическому восстановлению, к восстановлению целостности подорванных газопроводов. Если давать временную оценку, то это не один год. Это достаточно долгая история", - сказал Миллер.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.