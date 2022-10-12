https://ria.ru/20221012/potok-1823414431.html

Новак выразил надежду, что Россию допустят к изучению "Северных потоков"

Новак выразил надежду, что Россию допустят к изучению "Северных потоков" - РИА Новости, 12.10.2022

Новак выразил надежду, что Россию допустят к изучению "Северных потоков"

Вице-премьер РФ Александр Новак рассчитывает, что разум возобладает и Россию допустят к расследованию на "Северных потоках". РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T15:53

2022-10-12T15:53

2022-10-12T16:25

александр новак

экономика

цены на нефть

россия

германия

генеральная прокуратура рф

европа

северный поток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819819646_0:200:1840:1235_1920x0_80_0_0_42da531fc642986f30117e0b59526449.jpg

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак рассчитывает, что разум возобладает и Россию допустят к расследованию на "Северных потоках"."Я надеюсь, что всё-таки разум возобладает и допущены будут специалисты, потому что без России, которая является ключевым собственником этой инфраструктуры, сделать объективную картину, заключение невозможно", - сказал Новак журналистам в кулуарах Российской энергетической недели.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" (обе нитки) и "Северном потоке 2" (одна из двух ниток). Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20221012/potok-1823400463.html

россия

германия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр новак, экономика, цены на нефть, россия, германия, генеральная прокуратура рф, европа, северный поток, северный поток — 2