https://ria.ru/20221012/potok-1823414431.html
Новак выразил надежду, что Россию допустят к изучению "Северных потоков"
Новак выразил надежду, что Россию допустят к изучению "Северных потоков" - РИА Новости, 12.10.2022
Новак выразил надежду, что Россию допустят к изучению "Северных потоков"
Вице-премьер РФ Александр Новак рассчитывает, что разум возобладает и Россию допустят к расследованию на "Северных потоках". РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T15:53
2022-10-12T15:53
2022-10-12T16:25
александр новак
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северный поток
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак рассчитывает, что разум возобладает и Россию допустят к расследованию на "Северных потоках"."Я надеюсь, что всё-таки разум возобладает и допущены будут специалисты, потому что без России, которая является ключевым собственником этой инфраструктуры, сделать объективную картину, заключение невозможно", - сказал Новак журналистам в кулуарах Российской энергетической недели.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" (обе нитки) и "Северном потоке 2" (одна из двух ниток). Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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александр новак, экономика, цены на нефть, россия, германия, генеральная прокуратура рф, европа, северный поток, северный поток — 2
Александр Новак, Экономика, Цены на нефть, Россия, Германия, Генеральная прокуратура РФ, Европа, Северный поток, Северный поток — 2
15:53 12.10.2022 (обновлено: 16:25 12.10.2022)
Новак выразил надежду, что Россию допустят к изучению "Северных потоков"
Новак выразил надежду, что Россию допустят к расследованию ЧП на "Северных потоках"