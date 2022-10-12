https://ria.ru/20221012/potok-1823400463.html
Миллер усомнился в необходимости восстанавливать "Северный поток"
Миллер усомнился в необходимости восстанавливать "Северный поток" - РИА Новости, 12.10.2022
Миллер усомнился в необходимости восстанавливать "Северный поток"
Ответа на вопрос, как и зачем восстанавливать нитки "Северного потока", нет, если турбины для него в нерабочем состоянии, заявил глава компании "Газпром"... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T15:21
2022-10-12T15:21
2022-10-12T15:21
экономика
алексей миллер
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Ответа на вопрос, как и зачем восстанавливать нитки "Северного потока", нет, если турбины для него в нерабочем состоянии, заявил глава компании "Газпром" Алексей Миллер."На сегодняшний день надо понимать, что нет ответа на вопрос, как и зачем восстанавливать нитки "Северного потока — 1", если двигатели… (компрессорной - ред.) станции "Портовая" находятся в нерабочем состоянии", - сказал он в ходе выступления на Российской энергетической неделе.Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, алексей миллер, москва, газпром, северный поток, россия, природный газ, в мире, авария на "северных потоках"
Экономика, Алексей Миллер, Москва, Газпром, Северный поток, Россия, Природный газ, В мире, Авария на "Северных потоках"
Миллер усомнился в необходимости восстанавливать "Северный поток"
Глава "Газпрома" Миллер: нет ответа на вопрос, зачем восстанавливать "Северный поток"