https://ria.ru/20221012/potok-1823392770.html
Миллер призвал ЕС гарантировать безопасную эксплуатацию "Северных потоков"
Миллер призвал ЕС гарантировать безопасную эксплуатацию "Северных потоков" - РИА Новости, 12.10.2022
Миллер призвал ЕС гарантировать безопасную эксплуатацию "Северных потоков"
ЕС и Германия в отдельности должны обозначить четкое желание и гарантии дальнейшей безопасной эксплуатации ниток "Северных потоков", заявил глава компании... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T14:59
2022-10-12T14:59
2022-10-12T15:11
евросоюз
германия
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. ЕС и Германия в отдельности должны обозначить четкое желание и гарантии дальнейшей безопасной эксплуатации ниток "Северных потоков", заявил глава компании "Газпром" Алексей Миллер в ходе Российской энергетической недели."Евросоюз и Германия должны дать четкий, ясный, политический ответ о том, что они заинтересованы и хотят, чтобы эти нитки были восстановлены, и дать гарантии дальнейшей безопасной эксплуатации этих ниток", - сказал Миллер.Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20221012/terakt-1823362671.html
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евросоюз, германия
14:59 12.10.2022 (обновлено: 15:11 12.10.2022)
Миллер призвал ЕС гарантировать безопасную эксплуатацию "Северных потоков"
Миллер: ЕС должен гарантировать дальнейшее безопасное использование "Северных потоков"
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. ЕС и Германия в отдельности должны обозначить четкое желание и гарантии дальнейшей безопасной эксплуатации ниток "Северных потоков", заявил глава компании "Газпром" Алексей Миллер в ходе Российской энергетической недели.
"Евросоюз и Германия должны дать четкий, ясный, политический ответ о том, что они заинтересованы и хотят, чтобы эти нитки были восстановлены, и дать гарантии дальнейшей безопасной эксплуатации этих ниток", - сказал Миллер.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве
12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.