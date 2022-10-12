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Миллер призвал ЕС гарантировать безопасную эксплуатацию "Северных потоков" - РИА Новости, 12.10.2022
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Миллер призвал ЕС гарантировать безопасную эксплуатацию "Северных потоков"
Миллер призвал ЕС гарантировать безопасную эксплуатацию "Северных потоков" - РИА Новости, 12.10.2022
Миллер призвал ЕС гарантировать безопасную эксплуатацию "Северных потоков"
ЕС и Германия в отдельности должны обозначить четкое желание и гарантии дальнейшей безопасной эксплуатации ниток "Северных потоков", заявил глава компании... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T14:59
2022-10-12T15:11
евросоюз
германия
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. ЕС и Германия в отдельности должны обозначить четкое желание и гарантии дальнейшей безопасной эксплуатации ниток "Северных потоков", заявил глава компании "Газпром" Алексей Миллер в ходе Российской энергетической недели."Евросоюз и Германия должны дать четкий, ясный, политический ответ о том, что они заинтересованы и хотят, чтобы эти нитки были восстановлены, и дать гарантии дальнейшей безопасной эксплуатации этих ниток", - сказал Миллер.Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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евросоюз, германия
Евросоюз, Германия
14:59 12.10.2022 (обновлено: 15:11 12.10.2022)
 
Миллер призвал ЕС гарантировать безопасную эксплуатацию "Северных потоков"

Миллер: ЕС должен гарантировать дальнейшее безопасное использование "Северных потоков"

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток 2". Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. ЕС и Германия в отдельности должны обозначить четкое желание и гарантии дальнейшей безопасной эксплуатации ниток "Северных потоков", заявил глава компании "Газпром" Алексей Миллер в ходе Российской энергетической недели.
"Евросоюз и Германия должны дать четкий, ясный, политический ответ о том, что они заинтересованы и хотят, чтобы эти нитки были восстановлены, и дать гарантии дальнейшей безопасной эксплуатации этих ниток", - сказал Миллер.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
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Путин назвал диверсии на "Северных потоках" актом международного терроризма
 
ЕвросоюзГермания
 
 
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