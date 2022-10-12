https://ria.ru/20221012/potok-1823392770.html

Миллер призвал ЕС гарантировать безопасную эксплуатацию "Северных потоков"

Миллер призвал ЕС гарантировать безопасную эксплуатацию "Северных потоков" - РИА Новости, 12.10.2022

Миллер призвал ЕС гарантировать безопасную эксплуатацию "Северных потоков"

ЕС и Германия в отдельности должны обозначить четкое желание и гарантии дальнейшей безопасной эксплуатации ниток "Северных потоков", заявил глава компании... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T14:59

2022-10-12T14:59

2022-10-12T15:11

евросоюз

германия

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. ЕС и Германия в отдельности должны обозначить четкое желание и гарантии дальнейшей безопасной эксплуатации ниток "Северных потоков", заявил глава компании "Газпром" Алексей Миллер в ходе Российской энергетической недели."Евросоюз и Германия должны дать четкий, ясный, политический ответ о том, что они заинтересованы и хотят, чтобы эти нитки были восстановлены, и дать гарантии дальнейшей безопасной эксплуатации этих ниток", - сказал Миллер.Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20221012/terakt-1823362671.html

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евросоюз, германия