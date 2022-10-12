https://ria.ru/20221012/potok-1823383832.html
Путин допустил поставки по уцелевшей нитке "Северного потока — 2"
Путин допустил поставки по уцелевшей нитке "Северного потока — 2" - РИА Новости, 12.10.2022
Путин допустил поставки по уцелевшей нитке "Северного потока — 2"
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Россию, к сожалению, не допускают к обследованию уцелевшей нитки "Северного потока 2", но давление там сохраняется, а значит, она... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T14:39
2022-10-12T14:39
2022-10-12T15:08
владимир путин
россия
дания
европа
генеральная прокуратура рф
северный поток
северный поток — 2
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Россию, к сожалению, не допускают к обследованию уцелевшей нитки "Северного потока 2", но давление там сохраняется, а значит, она в рабочем состоянии и по ней возможны поставки российского газа в Европу, заявил президент РФ Владимир Путин."Если мы с европейцами придем к общему решению поставлять газ по уцелевшей ветке, а там одна ветка "Северного потока 2", судя по всему, уцелела, нас, к сожалению, не допускают до того, чтобы можно было обследовать эту ветку, но давление в трубе сохраняется. Может быть, она как-то и повреждена... но давление сохраняется, значит, судя по всему, она в рабочем состоянии", - сказал Путин на форуме "Российская энергетическая неделя".Он добавил, что мощность этой нитки составляет 27,5 миллиарда кубических метров в год. "Это порядка 8% всего импорта газа в Европе", - отметил президент.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" (обе нитки) и "Северном потоке 2" (одна из двух ниток). Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".Ранее министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных. Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, только при привлечении России к расследованию терактов его можно будет считать достоверным и объективным.Оператор "Северного потока 2" - компания Nord Stream AG сообщила 10 октября, что снизила давление во второй нитке газопровода в качестве меры предосторожности, определится с дальнейшими шагами после обследования и обсуждения с вовлеченными госорганами.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20221012/evropa-1823383601.html
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владимир путин, россия, дания, европа, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2
Владимир Путин, Россия, Дания, Европа, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2
14:39 12.10.2022 (обновлено: 15:08 12.10.2022)
Путин допустил поставки по уцелевшей нитке "Северного потока — 2"
Путин: Россию не допускают к осмотру уцелевшей ветки "Северного потока", мощность там есть
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Россию, к сожалению, не допускают к обследованию уцелевшей нитки "Северного потока 2", но давление там сохраняется, а значит, она в рабочем состоянии и по ней возможны поставки российского газа в Европу, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Если мы с европейцами придем к общему решению поставлять газ по уцелевшей ветке, а там одна ветка "Северного потока 2", судя по всему, уцелела, нас, к сожалению, не допускают до того, чтобы можно было обследовать эту ветку, но давление в трубе сохраняется. Может быть, она как-то и повреждена... но давление сохраняется, значит, судя по всему, она в рабочем состоянии", - сказал Путин на форуме "Российская энергетическая неделя".
Он добавил, что мощность этой нитки составляет 27,5 миллиарда кубических метров в год. "Это порядка 8% всего импорта газа в Европе", - отметил президент.
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке
" (обе нитки) и "Северном потоке 2" (одна из двух ниток). Германия
, Дания
и Швеция
не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура
РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
Ранее министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных. Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова
, только при привлечении России к расследованию терактов его можно будет считать достоверным и объективным.
Оператор "Северного потока 2" - компания Nord Stream AG сообщила 10 октября, что снизила давление во второй нитке газопровода в качестве меры предосторожности, определится с дальнейшими шагами после обследования и обсуждения с вовлеченными госорганами.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве
с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.