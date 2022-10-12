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Путин заявил, что "Северные потоки" лишены политической подоплеки - РИА Новости, 12.10.2022
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Путин заявил, что "Северные потоки" лишены политической подоплеки
Путин заявил, что "Северные потоки" лишены политической подоплеки - РИА Новости, 12.10.2022
Путин заявил, что "Северные потоки" лишены политической подоплеки
"Северные потоки" лишены политической подоплеки, это чисто коммерческий проект, и его судьбу должны решать совместно Россия и ее партнеры, заявил президент РФ... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T13:54
2022-10-12T14:05
владимир путин
экономика
россия
москва
северный поток
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. "Северные потоки" лишены политической подоплеки, это чисто коммерческий проект, и его судьбу должны решать совместно Россия и ее партнеры, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин отметил, что Россия готова поставлять и поставляет в полном объеме газ в рамках контрактов."Если кто-то не хочет брать наш продукт, мы то здесь причем? Ваше решение. Много раз отмечал, что "Северные потоки" лишены какой бы то ни было политической подоплеки, это чисто коммерческий проект, в котором на равных участвуют российские и европейские компании, а значит судьбу "потоков" должны решать совместно Россия и наши партнеры в странах Евросоюза", - сказал Путин на форуме "Российская энергетическая неделя".Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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владимир путин, экономика, россия, москва, северный поток
Владимир Путин, Экономика, Россия, Москва, Северный поток
13:54 12.10.2022 (обновлено: 14:05 12.10.2022)
 
Путин заявил, что "Северные потоки" лишены политической подоплеки

Путин: "Северные потоки" лишены политической подоплеки и являются коммерческим проектом

© Вооруженные силы ДанииМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток
© Вооруженные силы Дании
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. "Северные потоки" лишены политической подоплеки, это чисто коммерческий проект, и его судьбу должны решать совместно Россия и ее партнеры, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин отметил, что Россия готова поставлять и поставляет в полном объеме газ в рамках контрактов.
"Если кто-то не хочет брать наш продукт, мы то здесь причем? Ваше решение. Много раз отмечал, что "Северные потоки" лишены какой бы то ни было политической подоплеки, это чисто коммерческий проект, в котором на равных участвуют российские и европейские компании, а значит судьбу "потоков" должны решать совместно Россия и наши партнеры в странах Евросоюза", - сказал Путин на форуме "Российская энергетическая неделя".
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Инженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
11:59
В Сербии назвали утечку на "Дружбе" продолжением ЧП на "Северных потоках"
 
Владимир ПутинЭкономикаРоссияМоскваСеверный поток
 
 
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