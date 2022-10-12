https://ria.ru/20221012/poteri-1823317373.html

ВСУ за сутки потеряли до 50 человек и две гаубицы М777, сообщили в ДНР

ВСУ за сутки потеряли до 50 человек и две гаубицы М777, сообщили в ДНР - РИА Новости, 12.10.2022

ВСУ за сутки потеряли до 50 человек и две гаубицы М777, сообщили в ДНР

Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, две гаубицы М777, два грузовых автомобиля с боеприпасами и три огневые точки, сообщила в среду... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T11:34

2022-10-12T11:34

2022-10-12T11:34

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

народная милиция днр

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ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, две гаубицы М777, два грузовых автомобиля с боеприпасами и три огневые точки, сообщила в среду народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две гаубицы М777, два грузовых автомобиля с боеприпасами, три огневые точки, также в воздухе сбито три БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили до 50 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Во вторник народная милиция ДНР сообщила, что потери украинских войск за сутки составили до 40 человек, гаубица М777, два танка, восемь единиц бронированной и специальной техники, а также один БПЛА.

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, народная милиция днр