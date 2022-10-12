https://ria.ru/20221012/postavki-1823465534.html
"Газпром нефть" нарастит поставки высокотехнологичных масел в Удмуртию
"Газпром нефть" нарастит поставки высокотехнологичных масел в Удмуртию - РИА Новости, 12.10.2022
"Газпром нефть" нарастит поставки высокотехнологичных масел в Удмуртию
"Газпром нефть" поставит свыше тысячи наименований высокотехнологичных масел и технических жидкостей собственного производства предприятиям машиностроения и... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T17:30
2022-10-12T17:30
2022-10-12T17:30
газпром нефть
александр бречалов
александр дюков
технологии
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2022
удмуртская республика (удмуртия)
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. "Газпром нефть" поставит свыше тысячи наименований высокотехнологичных масел и технических жидкостей собственного производства предприятиям машиностроения и металлургии, добывающей и транспортной отраслей Удмуртии, сообщает компания.Соответствующее соглашение о сотрудничестве в сфере импортозамещения автомобильных и индустриальных смазочных материалов подписали председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков и глава Удмуртии Александр Бречалов в ходе "Российской энергетической недели".Как отмечается в сообщении, новые рецептуры смазочных материалов будут разработаны с учетом индивидуальных характеристик техники. "Газпром нефть" также предоставит удмуртским предприятиям услуги по оценке состояния сложного технологического оборудования с помощью собственного цифрового сервиса предиктивной диагностики.Кроме того, стороны объединят усилия для развития высокотехнологичного производства малотоннажной химии и присадок."В рамках нового соглашения мы планируем наращивать поставки высококачественных смазочных материалов для большинства отраслей экономики региона. Также в партнерстве с правительством республики мы изучаем возможность реализации проекта в сфере импортозамещения. Он предполагает создание в Удмуртии нового технологичного и наукоемкого производства малотоннажной химии и присадок для моторных топлив и масел", - приводятся в сообщении слова Дюкова.Как отметил глава Удмуртии, вместе с ростом промпроизводства в республике увеличивается нагрузка на оборудование, а с ней – запрос на повышение его износостойкости. "Сегодня емкость рынка смазочных материалов Удмуртии составляет около 8 тысяч тонн в год, треть из которых приходится на металлургическое и машиностроительное производство", - пояснил Бречалов.
https://ria.ru/20210817/gazoprovod-1746122710.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газпром нефть, александр бречалов, александр дюков, технологии, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2022, удмуртская республика (удмуртия), новости компаний - экономика
Газпром нефть, Александр Бречалов, Александр Дюков, Технологии, Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2022, Удмуртская Республика (Удмуртия), Новости компаний - Экономика
МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. "Газпром нефть" поставит свыше тысячи наименований высокотехнологичных масел и технических жидкостей собственного производства предприятиям машиностроения и металлургии, добывающей и транспортной отраслей Удмуртии, сообщает компания.
Соответствующее соглашение о сотрудничестве в сфере импортозамещения автомобильных и индустриальных смазочных материалов подписали председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков
и глава Удмуртии Александр Бречалов
в ходе "Российской энергетической недели".
Как отмечается в сообщении, новые рецептуры смазочных материалов будут разработаны с учетом индивидуальных характеристик техники. "Газпром нефть" также предоставит удмуртским предприятиям услуги по оценке состояния сложного технологического оборудования с помощью собственного цифрового сервиса предиктивной диагностики.
Кроме того, стороны объединят усилия для развития высокотехнологичного производства малотоннажной химии и присадок.
"В рамках нового соглашения мы планируем наращивать поставки высококачественных смазочных материалов для большинства отраслей экономики региона. Также в партнерстве с правительством республики мы изучаем возможность реализации проекта в сфере импортозамещения. Он предполагает создание в Удмуртии нового технологичного и наукоемкого производства малотоннажной химии и присадок для моторных топлив и масел", - приводятся в сообщении слова Дюкова.
Как отметил глава Удмуртии, вместе с ростом промпроизводства в республике увеличивается нагрузка на оборудование, а с ней – запрос на повышение его износостойкости. "Сегодня емкость рынка смазочных материалов Удмуртии составляет около 8 тысяч тонн в год, треть из которых приходится на металлургическое и машиностроительное производство", - пояснил Бречалов.