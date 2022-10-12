https://ria.ru/20221012/postavki-1823465534.html

"Газпром нефть" нарастит поставки высокотехнологичных масел в Удмуртию

"Газпром нефть" нарастит поставки высокотехнологичных масел в Удмуртию - РИА Новости, 12.10.2022

"Газпром нефть" нарастит поставки высокотехнологичных масел в Удмуртию

"Газпром нефть" поставит свыше тысячи наименований высокотехнологичных масел и технических жидкостей собственного производства предприятиям машиностроения и... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T17:30

2022-10-12T17:30

2022-10-12T17:30

газпром нефть

александр бречалов

александр дюков

технологии

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2022

удмуртская республика (удмуртия)

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. "Газпром нефть" поставит свыше тысячи наименований высокотехнологичных масел и технических жидкостей собственного производства предприятиям машиностроения и металлургии, добывающей и транспортной отраслей Удмуртии, сообщает компания.Соответствующее соглашение о сотрудничестве в сфере импортозамещения автомобильных и индустриальных смазочных материалов подписали председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков и глава Удмуртии Александр Бречалов в ходе "Российской энергетической недели".Как отмечается в сообщении, новые рецептуры смазочных материалов будут разработаны с учетом индивидуальных характеристик техники. "Газпром нефть" также предоставит удмуртским предприятиям услуги по оценке состояния сложного технологического оборудования с помощью собственного цифрового сервиса предиктивной диагностики.Кроме того, стороны объединят усилия для развития высокотехнологичного производства малотоннажной химии и присадок."В рамках нового соглашения мы планируем наращивать поставки высококачественных смазочных материалов для большинства отраслей экономики региона. Также в партнерстве с правительством республики мы изучаем возможность реализации проекта в сфере импортозамещения. Он предполагает создание в Удмуртии нового технологичного и наукоемкого производства малотоннажной химии и присадок для моторных топлив и масел", - приводятся в сообщении слова Дюкова.Как отметил глава Удмуртии, вместе с ростом промпроизводства в республике увеличивается нагрузка на оборудование, а с ней – запрос на повышение его износостойкости. "Сегодня емкость рынка смазочных материалов Удмуртии составляет около 8 тысяч тонн в год, треть из которых приходится на металлургическое и машиностроительное производство", - пояснил Бречалов.

https://ria.ru/20210817/gazoprovod-1746122710.html

удмуртская республика (удмуртия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

газпром нефть, александр бречалов, александр дюков, технологии, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2022, удмуртская республика (удмуртия), новости компаний - экономика