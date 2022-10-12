https://ria.ru/20221012/postavki-1823410011.html

"Газпром" может оперативно нарастить объемы поставок в Азию, заявил Миллер

"Газпром" может оперативно нарастить объемы поставок в Азию, заявил Миллер - РИА Новости, 12.10.2022

"Газпром" может оперативно нарастить объемы поставок в Азию, заявил Миллер

"Газпром" при необходимости готов в сжатые сроки нарастить поставки газа в азиатские страны, заявил его глава Алексей Миллер на Российской энергетической неделе РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T15:42

2022-10-12T15:42

2022-10-12T16:07

экономика

газпром

алексей миллер

восточная сибирь

западная сибирь

азия

цены на нефть

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. "Газпром" при необходимости готов в сжатые сроки нарастить поставки газа в азиатские страны, заявил его глава Алексей Миллер на Российской энергетической неделе в среду."Азиатский и, в частности, китайский рынок является самыми динамичными рынками в мире ... это все учитывается (компанией - ред.), у нас есть подготовленность, ресурсные базы как в Восточной Сибири, так и, хочу подчеркнуть, и в Западной Сибири, и мы оперативно можем нарастить объемы поставок на азиатские рынки в самые короткие сроки", - сказал Миллер.Он напомнил, что "Газпром" уже не один год реализует восточную газовую программу."В это историческое время ставим рекорды суточных поставок газа в Китай, сверх тех контртактных норм, которые у нас есть", - заключил Миллер.

https://ria.ru/20221012/potok-1823392770.html

восточная сибирь

западная сибирь

азия

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экономика, газпром, алексей миллер, восточная сибирь, западная сибирь, азия, цены на нефть