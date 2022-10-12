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Эксперт назвал пиар-акцией поставку Германией Украине ЗРК IRIS-T - РИА Новости, 12.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221012/postavki-1823318689.html
Эксперт назвал пиар-акцией поставку Германией Украине ЗРК IRIS-T
Эксперт назвал пиар-акцией поставку Германией Украине ЗРК IRIS-T - РИА Новости, 12.10.2022
Эксперт назвал пиар-акцией поставку Германией Украине ЗРК IRIS-T
Количество поставляемых Германией на Украину зенитных ракетных комплексов IRIS-T незначительно для реального изменения ситуации в небе, это скорее пиар-акция... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T11:39
2022-10-12T19:36
специальная военная операция на украине
украина
германия
киев
войска воздушно-космической обороны
нато
алексей резников
алексей леонков
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Количество поставляемых Германией на Украину зенитных ракетных комплексов IRIS-T незначительно для реального изменения ситуации в небе, это скорее пиар-акция Киева и попытка немцев испытать комплекс в боевых условиях, объяснил РИА Новости в среду военный эксперт Алексей Леонков.Ранее во вторник немецкое издание Spiegel сообщило, что Германия передала Украине первый из четырех IRIS-T. По данным издания, передача состоялась вблизи польско-белорусской границы. В среду министр обороны Алексей Резников объявил, что IRIS-T уже находится на территории Украины."В сравнении с имевшимися у Украины на начало спецоперации около 500 различных ЗРК, объем поставки IRIS-T ничтожно мал. Саму поставку следует рассматривать как пиар-акцию Киева, а также попытку немцев испытать новый комплекс в боевых условиях в единой связке с другим комплексом ПВО меньшей дальности NASAMS в рамках работ по единой системе ПВО стран НАТО", - рассказал Леонков.По его словам, к моменту начала недавних российских ударов по украинской инфраструктуре у Украины уже имелись западные комплексы ПВО NASAMS, которые были призваны защитить Киев, но сами по себе они не оправдали ожиданий."Значительная роль в обновленной единой системе ПВО стран НАТО отведена как раз NASAMS и IRIS-T, поэтому Германия и союзники по Альянсу стремиться испытать эти комплексы в одной связке с спутниковой и воздушной разведкой, объединенных единой командной линией. Задача защитить украинское небо с этой точки зрения не является первостепенной", - полагает эксперт.Леонков отметил, что заявленные технические характеристики IRIS-T еще не были доказаны в боевых условиях. По заверениям разработчиков, комплекс должен был быть доведен до состояние полной боеготовности к 2023 году."То, как Украина будет использовать IRIS-T - в городской застройке, в полях, в условиях лесополосы - покажет эффективность системы в разных условиях боя и ее соответствие заявленным параметрам. При этом самолеты ВКС России имеют на вооружении авиационные средства поражения, которые позволяют им выполнять задачи без входа самолетов в зону поражения немецких ЗРК", - добавил Леонков.IRIS-T является комплексом ПВО средней дальности, создан консорциумом во главе с Германией с 2004 года. В качестве зенитных ракет комплекс применяет ракеты класса "воздух-воздух" AIM-120, которую адаптировали под IRIS-T. Первоначальная версия поражала цели на дальность 25 километров и высоте перехвата до 20 километров, после доработки ракеты расстояния увеличилось.РЛС трехкоординатная многофункциональная, может обнаруживать цели на дальности 250 километров, по утверждениям немецких специалистов - способна различать до 1,5 тысяч целей.Перехват воздушной цели типа "самолет" возможен с 120 километров, типа "ракета" - с 60 километров. Комплекс мобильный, на четырехосном шасси MAN установлено восемь транспортно-пусковых контейнеров для ракет. Время развертывания из походного в боевое положение - 10 минут.
https://ria.ru/20221012/zelenskiy-1823292955.html
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украина, германия, киев, войска воздушно-космической обороны, нато, алексей резников, алексей леонков
Специальная военная операция на Украине, Украина, Германия, Киев, Войска воздушно-космической обороны, НАТО, Алексей Резников, Алексей Леонков
11:39 12.10.2022 (обновлено: 19:36 12.10.2022)
 
Эксперт назвал пиар-акцией поставку Германией Украине ЗРК IRIS-T

Военный эксперт Леонков назвал пиар-акцией поставку Германией Украине ЗРК IRIS-T

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в медиабанкВоенный эксперт Алексей Леонков
Военный эксперт Алексей Леонков - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Военный эксперт Алексей Леонков. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Количество поставляемых Германией на Украину зенитных ракетных комплексов IRIS-T незначительно для реального изменения ситуации в небе, это скорее пиар-акция Киева и попытка немцев испытать комплекс в боевых условиях, объяснил РИА Новости в среду военный эксперт Алексей Леонков.
Ранее во вторник немецкое издание Spiegel сообщило, что Германия передала Украине первый из четырех IRIS-T. По данным издания, передача состоялась вблизи польско-белорусской границы. В среду министр обороны Алексей Резников объявил, что IRIS-T уже находится на территории Украины.
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"В сравнении с имевшимися у Украины на начало спецоперации около 500 различных ЗРК, объем поставки IRIS-T ничтожно мал. Саму поставку следует рассматривать как пиар-акцию Киева, а также попытку немцев испытать новый комплекс в боевых условиях в единой связке с другим комплексом ПВО меньшей дальности NASAMS в рамках работ по единой системе ПВО стран НАТО", - рассказал Леонков.
По его словам, к моменту начала недавних российских ударов по украинской инфраструктуре у Украины уже имелись западные комплексы ПВО NASAMS, которые были призваны защитить Киев, но сами по себе они не оправдали ожиданий.
"Значительная роль в обновленной единой системе ПВО стран НАТО отведена как раз NASAMS и IRIS-T, поэтому Германия и союзники по Альянсу стремиться испытать эти комплексы в одной связке с спутниковой и воздушной разведкой, объединенных единой командной линией. Задача защитить украинское небо с этой точки зрения не является первостепенной", - полагает эксперт.
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Леонков отметил, что заявленные технические характеристики IRIS-T еще не были доказаны в боевых условиях. По заверениям разработчиков, комплекс должен был быть доведен до состояние полной боеготовности к 2023 году.
"То, как Украина будет использовать IRIS-T - в городской застройке, в полях, в условиях лесополосы - покажет эффективность системы в разных условиях боя и ее соответствие заявленным параметрам. При этом самолеты ВКС России имеют на вооружении авиационные средства поражения, которые позволяют им выполнять задачи без входа самолетов в зону поражения немецких ЗРК", - добавил Леонков.
IRIS-T является комплексом ПВО средней дальности, создан консорциумом во главе с Германией с 2004 года. В качестве зенитных ракет комплекс применяет ракеты класса "воздух-воздух" AIM-120, которую адаптировали под IRIS-T. Первоначальная версия поражала цели на дальность 25 километров и высоте перехвата до 20 километров, после доработки ракеты расстояния увеличилось.
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Перехват воздушной цели типа "самолет" возможен с 120 километров, типа "ракета" - с 60 километров. Комплекс мобильный, на четырехосном шасси MAN установлено восемь транспортно-пусковых контейнеров для ракет. Время развертывания из походного в боевое положение - 10 минут.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаГерманияКиевВойска воздушно-космической обороныНАТОАлексей РезниковАлексей Леонков
 
 
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