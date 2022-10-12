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Пензенская область доставила гуманитарный груз в подшефный район Запорожья - РИА Новости, 12.10.2022
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Пензенская область доставила гуманитарный груз в подшефный район Запорожья
Пензенская область доставила гуманитарный груз в подшефный район Запорожья - РИА Новости, 12.10.2022
Пензенская область доставила гуманитарный груз в подшефный район Запорожья
Пензенская область передала подшефному Пологовскому району Запорожской области гуманитарную помощь, в составе которой оконные рамы для ремонта школ и продукты,... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T21:41
2022-10-12T21:41
жкх
олег мельниченко
пензенская область
запорожская область
токмак
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САРАТОВ, 12 окт - РИА Новости. Пензенская область передала подшефному Пологовскому району Запорожской области гуманитарную помощь, в составе которой оконные рамы для ремонта школ и продукты, сообщило правительство Пензенской области."В рамках шефской помощи Пензенская область передала Пологовскому району гуманитарный груз. Из региона доставили продукты питания, а также оконные рамы для школ, в которых сейчас завершается ремонт. Основная часть учебных заведений благодаря помощи Пензенской области приведена в порядок", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и руководитель Пологовского района Степан Лопатин 28 июля подписали в городе Токмак соглашение о сотрудничестве. Губернатор Пензенской области отмечал, что российский регион готов помогать освобожденным территориям Запорожской области по всем направлениям. Ранее правительство Пензенской области сообщило, что передало в подшефный район четыре трактора "Беларус" для расчистки улиц от снега зимой.
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жкх, олег мельниченко, пензенская область, запорожская область, токмак
ЖКХ, Олег Мельниченко, Пензенская область, Запорожская область, Токмак
21:41 12.10.2022
 
Пензенская область доставила гуманитарный груз в подшефный район Запорожья

Пензенская область передала подшефному Пологовскому району Запорожской области гумпомощь

© РИА Новости /  / Перейти в медиабанкРабочие разгружают гуманитарную помощь от жителей Тулы для жителей Мариуполя
Рабочие разгружают гуманитарную помощь от жителей Тулы для жителей Мариуполя - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости /
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Рабочие разгружают гуманитарную помощь от жителей Тулы для жителей Мариуполя. Архивное фото
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САРАТОВ, 12 окт - РИА Новости. Пензенская область передала подшефному Пологовскому району Запорожской области гуманитарную помощь, в составе которой оконные рамы для ремонта школ и продукты, сообщило правительство Пензенской области.
"В рамках шефской помощи Пензенская область передала Пологовскому району гуманитарный груз. Из региона доставили продукты питания, а также оконные рамы для школ, в которых сейчас завершается ремонт. Основная часть учебных заведений благодаря помощи Пензенской области приведена в порядок", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и руководитель Пологовского района Степан Лопатин 28 июля подписали в городе Токмак соглашение о сотрудничестве. Губернатор Пензенской области отмечал, что российский регион готов помогать освобожденным территориям Запорожской области по всем направлениям. Ранее правительство Пензенской области сообщило, что передало в подшефный район четыре трактора "Беларус" для расчистки улиц от снега зимой.
Гуманитарная помощь - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 05:52
Более 160 тонн гуманитарной помощи собрали и отправили из Бурятии в Донбасс
 
ЖКХОлег МельниченкоПензенская областьЗапорожская областьТокмак
 
 
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