https://ria.ru/20221012/pomosch-1823536159.html
Пензенская область доставила гуманитарный груз в подшефный район Запорожья
Пензенская область доставила гуманитарный груз в подшефный район Запорожья - РИА Новости, 12.10.2022
Пензенская область доставила гуманитарный груз в подшефный район Запорожья
Пензенская область передала подшефному Пологовскому району Запорожской области гуманитарную помощь, в составе которой оконные рамы для ремонта школ и продукты,... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T21:41
2022-10-12T21:41
2022-10-12T21:41
жкх
олег мельниченко
пензенская область
запорожская область
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САРАТОВ, 12 окт - РИА Новости. Пензенская область передала подшефному Пологовскому району Запорожской области гуманитарную помощь, в составе которой оконные рамы для ремонта школ и продукты, сообщило правительство Пензенской области."В рамках шефской помощи Пензенская область передала Пологовскому району гуманитарный груз. Из региона доставили продукты питания, а также оконные рамы для школ, в которых сейчас завершается ремонт. Основная часть учебных заведений благодаря помощи Пензенской области приведена в порядок", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и руководитель Пологовского района Степан Лопатин 28 июля подписали в городе Токмак соглашение о сотрудничестве. Губернатор Пензенской области отмечал, что российский регион готов помогать освобожденным территориям Запорожской области по всем направлениям. Ранее правительство Пензенской области сообщило, что передало в подшефный район четыре трактора "Беларус" для расчистки улиц от снега зимой.
https://ria.ru/20221011/pomosch-1822984120.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, олег мельниченко, пензенская область, запорожская область, токмак
ЖКХ, Олег Мельниченко, Пензенская область, Запорожская область, Токмак
Пензенская область доставила гуманитарный груз в подшефный район Запорожья
Пензенская область передала подшефному Пологовскому району Запорожской области гумпомощь