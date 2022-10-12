https://ria.ru/20221012/pomosch-1823536159.html

Пензенская область доставила гуманитарный груз в подшефный район Запорожья

Пензенская область доставила гуманитарный груз в подшефный район Запорожья - РИА Новости, 12.10.2022

Пензенская область доставила гуманитарный груз в подшефный район Запорожья

Пензенская область передала подшефному Пологовскому району Запорожской области гуманитарную помощь, в составе которой оконные рамы для ремонта школ и продукты,... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T21:41

2022-10-12T21:41

2022-10-12T21:41

жкх

олег мельниченко

пензенская область

запорожская область

токмак

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САРАТОВ, 12 окт - РИА Новости. Пензенская область передала подшефному Пологовскому району Запорожской области гуманитарную помощь, в составе которой оконные рамы для ремонта школ и продукты, сообщило правительство Пензенской области."В рамках шефской помощи Пензенская область передала Пологовскому району гуманитарный груз. Из региона доставили продукты питания, а также оконные рамы для школ, в которых сейчас завершается ремонт. Основная часть учебных заведений благодаря помощи Пензенской области приведена в порядок", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и руководитель Пологовского района Степан Лопатин 28 июля подписали в городе Токмак соглашение о сотрудничестве. Губернатор Пензенской области отмечал, что российский регион готов помогать освобожденным территориям Запорожской области по всем направлениям. Ранее правительство Пензенской области сообщило, что передало в подшефный район четыре трактора "Беларус" для расчистки улиц от снега зимой.

https://ria.ru/20221011/pomosch-1822984120.html

пензенская область

запорожская область

токмак

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

жкх, олег мельниченко, пензенская область, запорожская область, токмак