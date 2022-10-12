Польша старается помогать Украине советскими снарядами, заявил Моравецкий
Премьер Моравецкий: Польша старается помочь Украине советскими снарядами крупного калибра
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Архивное фото
ВАРШАВА, 12 окт – РИА Новости. Польша старается помогать Украине советскими снарядами крупных калибров, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в эфире Польского радио.
"Мы передали (Украине) очень много техники и сегодня там прежде всего нужны боеприпасы. Я месяц назад был на встрече с президентом (Владимиром - ред.) Зеленским и премьером (Денисом - ред.) Шмыгалем в Киеве. И сегодня прежде всего необходимы боеприпасы - также, которые можно купить только в странах, которые еще используют боеприпасы советские или постсоветские, то есть калибра 152 или 122. И мы стараемся здесь помогать Украине", - сказал Моравецкий.
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Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".