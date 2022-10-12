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Польша старается помогать Украине советскими снарядами, заявил Моравецкий - РИА Новости, 12.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221012/pomosch-1823518606.html
Польша старается помогать Украине советскими снарядами, заявил Моравецкий
Польша старается помогать Украине советскими снарядами, заявил Моравецкий - РИА Новости, 12.10.2022
Польша старается помогать Украине советскими снарядами, заявил Моравецкий
Польша старается помогать Украине советскими снарядами крупных калибров, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в эфире Польского радио. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T20:09
2022-10-12T20:09
специальная военная операция на украине
матеуш моравецкий
украина
россия
польша
нато
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ВАРШАВА, 12 окт – РИА Новости. Польша старается помогать Украине советскими снарядами крупных калибров, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в эфире Польского радио."Мы передали (Украине) очень много техники и сегодня там прежде всего нужны боеприпасы. Я месяц назад был на встрече с президентом (Владимиром - ред.) Зеленским и премьером (Денисом - ред.) Шмыгалем в Киеве. И сегодня прежде всего необходимы боеприпасы - также, которые можно купить только в странах, которые еще используют боеприпасы советские или постсоветские, то есть калибра 152 или 122. И мы стараемся здесь помогать Украине", - сказал Моравецкий.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20220919/ukraina-1817684563.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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матеуш моравецкий, украина, россия, польша, нато
Специальная военная операция на Украине, Матеуш Моравецкий, Украина, Россия, Польша, НАТО
20:09 12.10.2022
 
Польша старается помогать Украине советскими снарядами, заявил Моравецкий

Премьер Моравецкий: Польша старается помочь Украине советскими снарядами крупного калибра

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Архивное фото
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ВАРШАВА, 12 окт – РИА Новости. Польша старается помогать Украине советскими снарядами крупных калибров, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в эфире Польского радио.
"Мы передали (Украине) очень много техники и сегодня там прежде всего нужны боеприпасы. Я месяц назад был на встрече с президентом (Владимиром - ред.) Зеленским и премьером (Денисом - ред.) Шмыгалем в Киеве. И сегодня прежде всего необходимы боеприпасы - также, которые можно купить только в странах, которые еще используют боеприпасы советские или постсоветские, то есть калибра 152 или 122. И мы стараемся здесь помогать Украине", - сказал Моравецкий.
Украинский солдат недалеко от Изюма, Харьковская область, Украина - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
19 сентября, 08:00
Украина превратилась в государство-террориста
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеМатеуш МоравецкийУкраинаРоссияПольшаНАТО
 
 
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