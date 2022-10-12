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Канада выделила Украине новый пакет военной помощи - РИА Новости, 12.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221012/pomosch-1823508160.html
Канада выделила Украине новый пакет военной помощи
Канада выделила Украине новый пакет военной помощи - РИА Новости, 12.10.2022
Канада выделила Украине новый пакет военной помощи
Канада выделяет Украине новый пакет военной помощи на сумму 47 миллионов долларов, заявило в среду правительство североамериканской страны. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T19:12
2022-10-12T19:34
специальная военная операция на украине
канада
украина
в мире
анита ананд
брюссель
нато
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ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. Канада выделяет Украине новый пакет военной помощи на сумму 47 миллионов долларов, заявило в среду правительство североамериканской страны.Согласно распространенному заявлению канадских властей, с соответствующим объявлением выступила министр обороны страны Анита Ананд, выступая на встрече контактной группы помощи Украине в Брюсселе. Таким образом, общий объем выделенной Канадой военной помощи Киеву с февраля текущего года превысил 600 миллионов долларов."Новый пакет военной помощи включает снаряжение из запасов вооруженных сил Канады, включая 155-миллиметровые артиллерийские снаряды стандарта НАТО, взрыватели, зарядные устройства, совместимые с гаубицами M777 ... дополнительные специализированные камеры для беспилотников... услуги спутниковой связи, оказываемые украинскому правительству и неправительственным организациям, включая объекты критически важной инфраструктуры", - следует из заявления.Данный транш военной помощи, среди прочего, также включает 400 тысяч единиц зимней одежды на сумму 15 миллионов долларов. "Это критически важное зимнее снаряжение включает куртки, брюки, ботинки и перчатки, поставляемые канадскими компаниями", - указали в канадском правительстве.
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канада, украина, в мире, анита ананд, брюссель, нато
Специальная военная операция на Украине, Канада, Украина, В мире, Анита Ананд, Брюссель, НАТО
19:12 12.10.2022 (обновлено: 19:34 12.10.2022)
 
Канада выделила Украине новый пакет военной помощи

Канада выделила Украине новый пакет военной помощи на 47 миллионов долларов

© Depositphotos / IrynaTolmФлаги Канады
Флаги Канады - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© Depositphotos / IrynaTolm
Флаги Канады. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. Канада выделяет Украине новый пакет военной помощи на сумму 47 миллионов долларов, заявило в среду правительство североамериканской страны.
Согласно распространенному заявлению канадских властей, с соответствующим объявлением выступила министр обороны страны Анита Ананд, выступая на встрече контактной группы помощи Украине в Брюсселе. Таким образом, общий объем выделенной Канадой военной помощи Киеву с февраля текущего года превысил 600 миллионов долларов.
"Новый пакет военной помощи включает снаряжение из запасов вооруженных сил Канады, включая 155-миллиметровые артиллерийские снаряды стандарта НАТО, взрыватели, зарядные устройства, совместимые с гаубицами M777 ... дополнительные специализированные камеры для беспилотников... услуги спутниковой связи, оказываемые украинскому правительству и неправительственным организациям, включая объекты критически важной инфраструктуры", - следует из заявления.
Данный транш военной помощи, среди прочего, также включает 400 тысяч единиц зимней одежды на сумму 15 миллионов долларов. "Это критически важное зимнее снаряжение включает куртки, брюки, ботинки и перчатки, поставляемые канадскими компаниями", - указали в канадском правительстве.
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 13:02
Глава МИД Эстонии призвал увеличить военную помощь Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеКанадаУкраинаВ миреАнита АнандБрюссельНАТО
 
 
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