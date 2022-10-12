https://ria.ru/20221012/pomosch-1823500191.html
Чехия выделит 62 миллиона долларов Украине
Чехия выделит 62 миллиона долларов Украине - РИА Новости, 12.10.2022
Чехия выделит 62 миллиона долларов Украине
Чешское правительство в течение 2023-2025 годов выделит на гуманитарную и экономическую помощь Украине 1,5 миллиарда крон (около 62 миллионов долларов), сообщил РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T18:44
2022-10-12T18:44
2022-10-12T18:44
в мире
ян липавский
украина
чехия
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ПРАГА, 12 окт – РИА Новости. Чешское правительство в течение 2023-2025 годов выделит на гуманитарную и экономическую помощь Украине 1,5 миллиарда крон (около 62 миллионов долларов), сообщил на пресс-конференции глава МИД Ян Липавский."На сегодняшнем заседании правительства было принято решение о том, что Чехия выделит в 2023-2025 годах на гуманитарную, экономическую и стабилизационную поддержку Украины 1,5 миллиарда крон, по 0,5 миллиарда каждый год. Предполагается, что чешские фирмы и предприятия примут самое активное участие в послевоенном восстановлении Украины", - сказал Липавский.
https://ria.ru/20220919/ukraina-1817684563.html
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в мире, ян липавский, украина, чехия
В мире, Ян Липавский, Украина, Чехия
Чехия выделит 62 миллиона долларов Украине
Правительство Чехии в ближайшие три года выделит 62 миллиона долларов помощи Украине
ПРАГА, 12 окт – РИА Новости. Чешское правительство в течение 2023-2025 годов выделит на гуманитарную и экономическую помощь Украине 1,5 миллиарда крон (около 62 миллионов долларов), сообщил на пресс-конференции глава МИД Ян Липавский.
"На сегодняшнем заседании правительства было принято решение о том, что Чехия выделит в 2023-2025 годах на гуманитарную, экономическую и стабилизационную поддержку Украины 1,5 миллиарда крон, по 0,5 миллиарда каждый год. Предполагается, что чешские фирмы и предприятия примут самое активное участие в послевоенном восстановлении Украины", - сказал Липавский.