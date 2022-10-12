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Канада выделит дополнительную военную помощь Украине - РИА Новости, 12.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Канада выделит дополнительную военную помощь Украине
Канада выделит дополнительную военную помощь Украине - РИА Новости, 12.10.2022
Канада выделит дополнительную военную помощь Украине
Канада в ходе встречи глав минобороны стран НАТО собирается объявить о дополнительной военной помощи Украине в размере порядка 50 миллионов долларов, сообщила... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T15:38
2022-10-12T15:38
специальная военная операция на украине
в мире
анита ананд
канада
украина
северная америка
нато
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БРЮССЕЛЬ, 12 окт – РИА Новости. Канада в ходе встречи глав минобороны стран НАТО собирается объявить о дополнительной военной помощи Украине в размере порядка 50 миллионов долларов, сообщила глава канадского МО Анита Ананд, сделавшая заявление для прессы на французском языке."Сегодня я объявляю, что Канада выделит дополнительную военную помощь в размере примерно пятьдесят миллионов долларов", - сказала Ананд.По ее словам, финансирование пойдет на закупку зимнего обмундирования, камер для беспилотников, боеприпасов. Канада также планирует предоставлять партнерские спутниковые коммуникационные услуги для связи Украины с партнерами в Северной Америке и Европе.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, анита ананд, канада, украина, северная америка, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Анита Ананд, Канада, Украина, Северная Америка, НАТО
15:38 12.10.2022
 
Канада выделит дополнительную военную помощь Украине

Министр обороны Ананд: Канада выделит 50 миллионов долларов военной помощи Украине

© U.S. Air Force / Mauricio CampinoПогрузка бронежилетов и шлемов для Украины
Погрузка бронежилетов и шлемов для Украины
© U.S. Air Force / Mauricio Campino
Погрузка бронежилетов и шлемов для Украины. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 12 окт – РИА Новости. Канада в ходе встречи глав минобороны стран НАТО собирается объявить о дополнительной военной помощи Украине в размере порядка 50 миллионов долларов, сообщила глава канадского МО Анита Ананд, сделавшая заявление для прессы на французском языке.
"Сегодня я объявляю, что Канада выделит дополнительную военную помощь в размере примерно пятьдесят миллионов долларов", - сказала Ананд.
По ее словам, финансирование пойдет на закупку зимнего обмундирования, камер для беспилотников, боеприпасов. Канада также планирует предоставлять партнерские спутниковые коммуникационные услуги для связи Украины с партнерами в Северной Америке и Европе.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАнита АнандКанадаУкраинаСеверная АмерикаНАТО
 
 
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