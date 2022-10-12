https://ria.ru/20221012/pomosch-1823408018.html

Канада выделит дополнительную военную помощь Украине

Канада выделит дополнительную военную помощь Украине - РИА Новости, 12.10.2022

Канада выделит дополнительную военную помощь Украине

Канада в ходе встречи глав минобороны стран НАТО собирается объявить о дополнительной военной помощи Украине в размере порядка 50 миллионов долларов, сообщила... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T15:38

2022-10-12T15:38

2022-10-12T15:38

специальная военная операция на украине

в мире

анита ананд

канада

украина

северная америка

нато

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БРЮССЕЛЬ, 12 окт – РИА Новости. Канада в ходе встречи глав минобороны стран НАТО собирается объявить о дополнительной военной помощи Украине в размере порядка 50 миллионов долларов, сообщила глава канадского МО Анита Ананд, сделавшая заявление для прессы на французском языке."Сегодня я объявляю, что Канада выделит дополнительную военную помощь в размере примерно пятьдесят миллионов долларов", - сказала Ананд.По ее словам, финансирование пойдет на закупку зимнего обмундирования, камер для беспилотников, боеприпасов. Канада также планирует предоставлять партнерские спутниковые коммуникационные услуги для связи Украины с партнерами в Северной Америке и Европе.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

канада

украина

северная америка

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в мире, анита ананд, канада, украина, северная америка, нато