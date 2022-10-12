https://ria.ru/20221012/pomosch-1823339842.html

Чеченские бойцы оказали первую медпомощь пострадавшим в Энергодаре

Чеченские бойцы оказали первую медпомощь пострадавшим в Энергодаре - РИА Новости, 12.10.2022

Чеченские бойцы оказали первую медпомощь пострадавшим в Энергодаре

Чеченские бойцы оказали первую медицинскую помощь пострадавшим и контуженным после вчерашнего часового обстрела береговой линии Энергодара, промзоны и... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T12:42

2022-10-12T12:42

2022-10-12T12:42

специальная военная операция на украине

рамзан кадыров

энергодар

запорожская аэс

омон россии

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Чеченские бойцы оказали первую медицинскую помощь пострадавшим и контуженным после вчерашнего часового обстрела береговой линии Энергодара, промзоны и Запорожской АЭС, сообщил в среду глава Чечни Рамзан Кадыров.Во вторник администрация Энергодара сообщала, что украинские войска обстреляли район промзоны, Запорожской ТЭС и береговой линии города. Стрельба велась с противоположной стороны Днепра, предварительно – из американских 155-миллиметровых гаубиц M777."Одиннадцатого октября в очередной раз Запорожская АЭС была подвергнута массированному артобстрелу. Огонь из крупнокалиберных установок велся, начиная с 14.42 до 15.52. По словам командира ОМОН "Ахмат-Грозный" управления Росгвардии по Чеченской Республике Анзора Бисаева, на протяжении более одного часа укронацисты вели беспорядочный обстрел береговой линии Энергодара, промзоны и Запорожской АЭС. Всего прилетело 17 снарядов натовского калибра. Есть пострадавшие и контуженные. Бойцы нашего ОМОНа и лично сам Анзор оказали им первую медпомощь", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.Он опубликовал видео, на котором сначала слышны звуки артиллерийского обстрела, а потом показаны его последствия - глубокая воронка, здание с разбитыми окнами, кровлей и пробитое осколками."Никак не угомонятся черти бандеровские. Только стоит союзным войскам страх на них нагнать, так сразу первым делом начинают от бессильной злобы бить по Запорожской АЭС... Не понимают тупые недоумки, что даже если попадут, то от последствий катастрофы будет страдать в том числе украинский народ. И не совсем понятно, целились нацисты именно в АЭС или в чеченских омоновцев, которые на самом-то деле для них страшнее, чем любое атомное оружие", - добавил глава Чечни.

https://ria.ru/20221010/dobrovoltsy-1822895753.html

https://ria.ru/20221011/operatsiya-1823139062.html

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рамзан кадыров, энергодар, запорожская аэс, омон россии, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)