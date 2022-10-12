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Чеченские бойцы оказали первую медпомощь пострадавшим в Энергодаре - РИА Новости, 12.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221012/pomosch-1823339842.html
Чеченские бойцы оказали первую медпомощь пострадавшим в Энергодаре
Чеченские бойцы оказали первую медпомощь пострадавшим в Энергодаре - РИА Новости, 12.10.2022
Чеченские бойцы оказали первую медпомощь пострадавшим в Энергодаре
Чеченские бойцы оказали первую медицинскую помощь пострадавшим и контуженным после вчерашнего часового обстрела береговой линии Энергодара, промзоны и... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T12:42
2022-10-12T12:42
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
энергодар
запорожская аэс
омон россии
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Чеченские бойцы оказали первую медицинскую помощь пострадавшим и контуженным после вчерашнего часового обстрела береговой линии Энергодара, промзоны и Запорожской АЭС, сообщил в среду глава Чечни Рамзан Кадыров.Во вторник администрация Энергодара сообщала, что украинские войска обстреляли район промзоны, Запорожской ТЭС и береговой линии города. Стрельба велась с противоположной стороны Днепра, предварительно – из американских 155-миллиметровых гаубиц M777."Одиннадцатого октября в очередной раз Запорожская АЭС была подвергнута массированному артобстрелу. Огонь из крупнокалиберных установок велся, начиная с 14.42 до 15.52. По словам командира ОМОН "Ахмат-Грозный" управления Росгвардии по Чеченской Республике Анзора Бисаева, на протяжении более одного часа укронацисты вели беспорядочный обстрел береговой линии Энергодара, промзоны и Запорожской АЭС. Всего прилетело 17 снарядов натовского калибра. Есть пострадавшие и контуженные. Бойцы нашего ОМОНа и лично сам Анзор оказали им первую медпомощь", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.Он опубликовал видео, на котором сначала слышны звуки артиллерийского обстрела, а потом показаны его последствия - глубокая воронка, здание с разбитыми окнами, кровлей и пробитое осколками."Никак не угомонятся черти бандеровские. Только стоит союзным войскам страх на них нагнать, так сразу первым делом начинают от бессильной злобы бить по Запорожской АЭС... Не понимают тупые недоумки, что даже если попадут, то от последствий катастрофы будет страдать в том числе украинский народ. И не совсем понятно, целились нацисты именно в АЭС или в чеченских омоновцев, которые на самом-то деле для них страшнее, чем любое атомное оружие", - добавил глава Чечни.
https://ria.ru/20221010/dobrovoltsy-1822895753.html
https://ria.ru/20221011/operatsiya-1823139062.html
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рамзан кадыров, энергодар, запорожская аэс, омон россии, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Рамзан Кадыров, Энергодар, Запорожская АЭС, ОМОН России, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
12:42 12.10.2022
 
Чеченские бойцы оказали первую медпомощь пострадавшим в Энергодаре

Кадыров: чеченские бойцы оказали первую медпомощь пострадавшим после обстрела Энергодаре

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкБоец чеченского спецназа в городе Рубежное Луганской народной республики
Боец чеченского спецназа в городе Рубежное Луганской народной республики - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боец чеченского спецназа в городе Рубежное Луганской народной республики. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Чеченские бойцы оказали первую медицинскую помощь пострадавшим и контуженным после вчерашнего часового обстрела береговой линии Энергодара, промзоны и Запорожской АЭС, сообщил в среду глава Чечни Рамзан Кадыров.
Во вторник администрация Энергодара сообщала, что украинские войска обстреляли район промзоны, Запорожской ТЭС и береговой линии города. Стрельба велась с противоположной стороны Днепра, предварительно – из американских 155-миллиметровых гаубиц M777.
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 17:30
Сотрудники ЗАЭС заявили о намерении записаться в добровольческий батальон
"Одиннадцатого октября в очередной раз Запорожская АЭС была подвергнута массированному артобстрелу. Огонь из крупнокалиберных установок велся, начиная с 14.42 до 15.52. По словам командира ОМОН "Ахмат-Грозный" управления Росгвардии по Чеченской Республике Анзора Бисаева, на протяжении более одного часа укронацисты вели беспорядочный обстрел береговой линии Энергодара, промзоны и Запорожской АЭС. Всего прилетело 17 снарядов натовского калибра. Есть пострадавшие и контуженные. Бойцы нашего ОМОНа и лично сам Анзор оказали им первую медпомощь", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он опубликовал видео, на котором сначала слышны звуки артиллерийского обстрела, а потом показаны его последствия - глубокая воронка, здание с разбитыми окнами, кровлей и пробитое осколками.
"Никак не угомонятся черти бандеровские. Только стоит союзным войскам страх на них нагнать, так сразу первым делом начинают от бессильной злобы бить по Запорожской АЭС... Не понимают тупые недоумки, что даже если попадут, то от последствий катастрофы будет страдать в том числе украинский народ. И не совсем понятно, целились нацисты именно в АЭС или в чеченских омоновцев, которые на самом-то деле для них страшнее, чем любое атомное оружие", - добавил глава Чечни.
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 15:39Специальная военная операция на Украине
Кадыров показал трофеи чеченских бойцов на военной операции
 
Специальная военная операция на УкраинеРамзан КадыровЭнергодарЗапорожская АЭСОМОН РоссииФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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