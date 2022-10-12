https://ria.ru/20221012/pokupki-1823368804.html

В ГД внесли проект, упрощающий покупки в иностранных интернет-магазинах

В ГД внесли проект, упрощающий покупки в иностранных интернет-магазинах - РИА Новости, 12.10.2022

В ГД внесли проект, упрощающий покупки в иностранных интернет-магазинах

Депутат Андрей Луговой (ЛДПР) внес в Госдуму законопроект, который позволит совершать покупки в иностранных магазинах в интернете в пределах 15 тысяч рублей, не РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T14:50

2022-10-12T14:50

2022-10-12T14:50

экономика

андрей луговой

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госдума рф

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Депутат Андрей Луговой (ЛДПР) внес в Госдуму законопроект, который позволит совершать покупки в иностранных магазинах в интернете в пределах 15 тысяч рублей, не проходя идентификацию, следует из базы данных нижней палаты парламента.Документ разработан в целях повышения качества и доступности банковских услуг. "Принятие предлагаемых поправок даст возможность предоставить гражданам альтернативные способы оплаты покупок в иностранных интернет-магазинах и оптимизировать административную нагрузку на банки, связанную с проведением процедур идентификации/упрощенной идентификации", - указывается в пояснительной записке к нему.Луговой обращает внимание, что сейчас физлицо может без прохождения идентификации, используя дистанционные банковские сервисы, совершить покупку на сумму до 15 тысяч рублей в интернет-магазине, зарегистрированном на территории РФ. А для того, чтобы совершить аналогичную покупку в иностранном интернет-магазине, ему необходимо либо пройти упрощенную идентификацию, либо идентификацию с личной явкой в отделении банка, напоминает депутат.При этом ввиду сложившейся внешнеполитической ситуации и включения крупнейших российских банков в санкционные списки недружественных стран все чаще возникает проблема с оплатой покупок гражданами в привычных иностранных интернет-магазинах, замечает он.Поэтому законопроектом предлагается предоставить кредитным организациям право переводить электронные денежные средства клиента физлица в пределах 15 тысяч рублей в пользу организации, созданной за пределами РФ, в целях оплаты товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности без проведения идентификации клиента. Идентификация не будет проводится в подобном случае и в отношении представителя клиента - физлица, выгодоприобретателя или бенефициарного владельца.При этом у кредитных организаций сохранится обязанность выявления подозрительных операций, совершаемых в целях легализации преступных доходов и финансирования терроризма, что позволит осуществлять контроль за совершаемыми операциями на надлежащем уровне, поясняет разработчик.

https://ria.ru/20221011/gosduma-1823101212.html

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экономика, андрей луговой, россия, госдума рф, лдпр