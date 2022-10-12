https://ria.ru/20221012/podzhog-1823335541.html

В Рязани арестовали мужчину, пытавшегося пьяным поджечь военкомат и суд

В Рязани арестовали мужчину, пытавшегося пьяным поджечь военкомат и суд - РИА Новости, 12.10.2022

В Рязани арестовали мужчину, пытавшегося пьяным поджечь военкомат и суд

Подозреваемый в попытке поджога суда в Рязани заключен в СИЗО, сообщил в среду Советский районный суд города. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T12:28

2022-10-12T12:28

2022-10-12T12:28

происшествия

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РЯЗАНЬ, 12 окт – РИА Новости. Подозреваемый в попытке поджога суда в Рязани заключен в СИЗО, сообщил в среду Советский районный суд города.Инцидент произошел еще в ночь на воскресенье, однако ранее о нем официально ничего не сообщалось. Судя по формулировкам статей, вменяемых задержанному, поджог не удался – речь о части 3 статьи 30 и части 2 статьи 167 УК РФ, то есть покушение на умышленное уничтожение имущества.Глубокой ночью, в 2.40, подозреваемый в пьяном виде "намеревался поджечь здание военного комиссариата Московского и Железнодорожного районов, а также Московского районного суда Рязани", отмечается в релизе. "Воспользовавшись заранее подготовленными зажигалкой и двумя бутылками с легковоспламеняющейся жидкостью, он проник на территорию Московского районного суда, где поочередно поджег отрезки ткани, находящиеся в бутылках, и затем бросил данные бутылки в оконную раму на первом этаже", - говорится в релизе.В тот же день поджигателя задержали. Сейчас ему "избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 8 декабря". О мотивах арестованного не сообщается.

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Кирилл Волков

происшествия, рязань, россия