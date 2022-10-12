https://ria.ru/20221012/podderzhka-1823367290.html

Волгоградский губернатор призвал работодателей поддержать мобилизованных

Волгоградский губернатор призвал работодателей поддержать мобилизованных - РИА Новости, 12.10.2022

Волгоградский губернатор призвал работодателей поддержать мобилизованных

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров призвал руководителей предприятий оказывать поддержку мобилизованным сотрудникам, сообщает в среду пресс-служба... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T14:03

2022-10-12T14:03

2022-10-12T15:07

общество

андрей бочаров

частичная мобилизация в россии

волгоградская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152176/78/1521767828_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_31191b808e4da51c914d61ab9b0e8848.jpg

ВОЛГОГРАД, 12 окт – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров призвал руководителей предприятий оказывать поддержку мобилизованным сотрудникам, сообщает в среду пресс-служба администрации региона."Обращаюсь ко всем работодателям, представителям профсоюзов и прошу незамедлительно в рамках предприятий и организаций принять свои внутренние нормативные акты по дополнительной поддержке семей мобилизованных граждан. Руководителям предприятий необходимо взять такую работу на личный контроль", - цитирует ведомство в сообщении слова Бочарова во время заседания Совета по развитию промышленности Волгоградской области.Губернатор подчеркнул, что в этой работе не должно быть формального подхода. Отмечается, что в ходе совещания Бочаров попросил руководителей местного отделения Центробанка и банков региона оказывать помощь мобилизованным и членам их семей с оформлением кредитных каникул.Ранее сообщалось, что Бочаров принял решение о выплате единовременной помощи в 100 тысяч рублей жителям Волгоградской области, призванным в ходе частичной мобилизации. А также глава региона предложил предоставить ряд социальных льгот семьям мобилизованных, среди них: бесплатное питание в школе и посещение детского сада, стипендия учащимся колледжей и техникумов и другое.

https://ria.ru/20221007/volgograd-1822298833.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, андрей бочаров, частичная мобилизация в россии