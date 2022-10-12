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Волгоградский губернатор призвал работодателей поддержать мобилизованных
Волгоградский губернатор призвал работодателей поддержать мобилизованных - РИА Новости, 12.10.2022
Волгоградский губернатор призвал работодателей поддержать мобилизованных
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров призвал руководителей предприятий оказывать поддержку мобилизованным сотрудникам, сообщает в среду пресс-служба... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T14:03
2022-10-12T14:03
2022-10-12T15:07
общество
андрей бочаров
частичная мобилизация в россии
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 12 окт – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров призвал руководителей предприятий оказывать поддержку мобилизованным сотрудникам, сообщает в среду пресс-служба администрации региона."Обращаюсь ко всем работодателям, представителям профсоюзов и прошу незамедлительно в рамках предприятий и организаций принять свои внутренние нормативные акты по дополнительной поддержке семей мобилизованных граждан. Руководителям предприятий необходимо взять такую работу на личный контроль", - цитирует ведомство в сообщении слова Бочарова во время заседания Совета по развитию промышленности Волгоградской области.Губернатор подчеркнул, что в этой работе не должно быть формального подхода. Отмечается, что в ходе совещания Бочаров попросил руководителей местного отделения Центробанка и банков региона оказывать помощь мобилизованным и членам их семей с оформлением кредитных каникул.Ранее сообщалось, что Бочаров принял решение о выплате единовременной помощи в 100 тысяч рублей жителям Волгоградской области, призванным в ходе частичной мобилизации. А также глава региона предложил предоставить ряд социальных льгот семьям мобилизованных, среди них: бесплатное питание в школе и посещение детского сада, стипендия учащимся колледжей и техникумов и другое.
https://ria.ru/20221007/volgograd-1822298833.html
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общество, андрей бочаров, частичная мобилизация в россии
Общество, Андрей Бочаров, Частичная мобилизация в России, Волгоградская область
14:03 12.10.2022 (обновлено: 15:07 12.10.2022)
Волгоградский губернатор призвал работодателей поддержать мобилизованных
Губернатор Волгоградской области Бочаров призвал работодателей поддержать мобилизованных
ВОЛГОГРАД, 12 окт – РИА Новости.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров призвал руководителей предприятий оказывать поддержку мобилизованным сотрудникам, сообщает
в среду пресс-служба администрации региона.
"Обращаюсь ко всем работодателям, представителям профсоюзов и прошу незамедлительно в рамках предприятий и организаций принять свои внутренние нормативные акты по дополнительной поддержке семей мобилизованных граждан. Руководителям предприятий необходимо взять такую работу на личный контроль", - цитирует ведомство в сообщении слова Бочарова во время заседания Совета по развитию промышленности Волгоградской области.
Губернатор подчеркнул, что в этой работе не должно быть формального подхода. Отмечается, что в ходе совещания Бочаров попросил руководителей местного отделения Центробанка и банков региона оказывать помощь мобилизованным и членам их семей с оформлением кредитных каникул.
Ранее сообщалось, что Бочаров принял решение о выплате единовременной помощи в 100 тысяч рублей жителям Волгоградской области, призванным в ходе частичной мобилизации. А также глава региона предложил предоставить ряд социальных льгот семьям мобилизованных, среди них: бесплатное питание в школе и посещение детского сада, стипендия учащимся колледжей и техникумов и другое.