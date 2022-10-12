https://ria.ru/20221012/po-1823504538.html

Боевики "ан-Нусры"* обстреляли идлибскую зону деэскалации в Сирии

Боевики "ан-Нусры"* обстреляли идлибскую зону деэскалации в Сирии - РИА Новости, 12.10.2022

Боевики "ан-Нусры"* обстреляли идлибскую зону деэскалации в Сирии

Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра*" (запрещена в России) за сутки совершили один обстрел в идлибской зоне деэскалации в Сирии, ранен... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T23:01

2022-10-12T23:01

2022-10-12T23:30

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сирия

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра*" (запрещена в России) за сутки совершили один обстрел в идлибской зоне деэскалации в Сирии, ранен сирийский военнослужащий, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров."За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксирован 1 обстрел со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра*", - сообщил Егоров на брифинге.Он добавил, что в провинции Идлиб в результате минометного обстрела ранен один сирийский военнослужащий.*Запрещенная в России террристическая организация

https://ria.ru/20221002/siriya-1821045158.html

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в мире, сирия