https://ria.ru/20221012/petrunin-1823314578.html

Умер депутат Госдумы Николай Петрунин

Умер депутат Госдумы Николай Петрунин - РИА Новости, 12.10.2022

Умер депутат Госдумы Николай Петрунин

Депутат Государственной думы Николай Петрунин умер на 47-м году жизни, сообщили в нижней палате парламента. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T11:22

2022-10-12T11:22

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госдума рф

политика

тульская область

россия

вячеслав володин

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Депутат Государственной думы Николай Петрунин умер на 47-м году жизни, сообщили в нижней палате парламента.Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким парламентария."Николай Юрьевич был профессиональным и ответственным человеком. <…> Светлая память", — приводит пресс-служба слова спикера.Глава нижней палаты парламента отметил, что покойному доверяли избиратели, а коллеги уважали его.Петрунин родился в 1976 году в городе Вязники Владимирской области. Окончил Владимирский государственный университет, кандидат экономических наук. В Госдуму Петрунина избрали в 2016 году по списку "Единой России". Депутат представлял в нижней палате Тульскую область, был первым заместителем председателя комитета по энергетике.

тульская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

госдума рф, политика, тульская область, россия, вячеслав володин