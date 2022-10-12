https://ria.ru/20221012/petrunin-1823314578.html
Умер депутат Госдумы Николай Петрунин
Умер депутат Госдумы Николай Петрунин - РИА Новости, 12.10.2022
Умер депутат Госдумы Николай Петрунин
Депутат Государственной думы Николай Петрунин умер на 47-м году жизни, сообщили в нижней палате парламента. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T11:22
2022-10-12T11:22
2022-10-12T12:25
госдума рф
политика
тульская область
россия
вячеслав володин
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Депутат Государственной думы Николай Петрунин умер на 47-м году жизни, сообщили в нижней палате парламента.Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким парламентария."Николай Юрьевич был профессиональным и ответственным человеком. <…> Светлая память", — приводит пресс-служба слова спикера.Глава нижней палаты парламента отметил, что покойному доверяли избиратели, а коллеги уважали его.Петрунин родился в 1976 году в городе Вязники Владимирской области. Окончил Владимирский государственный университет, кандидат экономических наук. В Госдуму Петрунина избрали в 2016 году по списку "Единой России". Депутат представлял в нижней палате Тульскую область, был первым заместителем председателя комитета по энергетике.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, политика, тульская область, россия, вячеслав володин
Госдума РФ, Политика, Тульская область, Россия, Вячеслав Володин
11:22 12.10.2022 (обновлено: 12:25 12.10.2022)
Умер депутат Госдумы Николай Петрунин
Депутат Госдумы Николай Петрунин умер после тяжелой болезни
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.
Депутат Государственной думы Николай Петрунин умер на 47-м году жизни, сообщили
в нижней палате парламента.
"После тяжелой болезни ушел из жизни <…> Николай Юрьевич Петрунин", — говорится в материале пресс-службы.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин
выразил соболезнования родным и близким парламентария.
"Николай Юрьевич был профессиональным и ответственным человеком. <…> Светлая память", — приводит пресс-служба слова спикера.
Глава нижней палаты парламента отметил, что покойному доверяли избиратели, а коллеги уважали его.
Петрунин родился в 1976 году в городе Вязники Владимирской области. Окончил Владимирский государственный университет, кандидат экономических наук. В Госдуму Петрунина избрали в 2016 году по списку "Единой России". Депутат представлял в нижней палате Тульскую область, был первым заместителем председателя комитета по энергетике.