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На сайте Зеленского появилась петиция о возвращении ядерного статуса - РИА Новости, 12.10.2022
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На сайте Зеленского появилась петиция о возвращении ядерного статуса
На сайте Зеленского появилась петиция о возвращении ядерного статуса - РИА Новости, 12.10.2022
На сайте Зеленского появилась петиция о возвращении ядерного статуса
Новая петиция о возвращении Украине статуса ядерной страны зарегистрирована на сайте офиса Владимира Зеленского. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T10:32
2022-10-12T10:32
в мире
украина
киев
владимир зеленский
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Новая петиция о возвращении Украине статуса ядерной страны зарегистрирована на сайте офиса Владимира Зеленского.Ранее президент РФ Владимир Путин во время обращения к россиянам предупредил тех, кто "пытается шантажировать Россию ядерным оружием", что "роза ветров может развернуться в их сторону"."Независимая Украина может быть только ядерной, в противном случае прекратит свое существование в территориях 1991 года. Без ядерного статуса Украина никогда не будет независимой, никогда не будет влиять на мировую экономику. С Украиной никогда не будут считаться мировые державы, в Украину не придут инвестиции. С ядерным статусом Украине не нужно вступать в различные мировые альянсы, Украина сама обеспечит себе защиту", - говорится в тексте петиции на сайте офиса Зеленского.Петиция была зарегистрирована во вторник. Она набрала более 80 голосов из 25 тысяч, необходимых для ее рассмотрения.Это не первая петиция о возвращении Украине статуса ядерной страны. Подобная была внесена в сентябре и пока не набрала необходимого для дальнейшего рассмотрения количества голосов. Еще одна была зарегистрирована в мае 2020 года, ее тогда поддержали 195 голосовавших.В 1994 году Украина подписала Будапештский меморандум, отказавшись от третьих в мире по величине запасов ядерного оружия в обмен на обещание других стран-подписантов обеспечивать ее безопасность.После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал. Однако в 1994 году Украина, Россия, США и Британия подписали Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. В соответствии с договором ядерный арсенал на территории Украины был ликвидирован, а ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность.В феврале 2022 года Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции заявил, что инициирует переговоры участников меморандума. По его словам, если они не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для Киева, "Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение".
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в мире, украина, киев, владимир зеленский
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский
10:32 12.10.2022
 
На сайте Зеленского появилась петиция о возвращении ядерного статуса

Еще одна петиция о возвращении Украине ядерного статуса появилась на сайте Зеленского

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Новая петиция о возвращении Украине статуса ядерной страны зарегистрирована на сайте офиса Владимира Зеленского.
Ранее президент РФ Владимир Путин во время обращения к россиянам предупредил тех, кто "пытается шантажировать Россию ядерным оружием", что "роза ветров может развернуться в их сторону".
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"Независимая Украина может быть только ядерной, в противном случае прекратит свое существование в территориях 1991 года. Без ядерного статуса Украина никогда не будет независимой, никогда не будет влиять на мировую экономику. С Украиной никогда не будут считаться мировые державы, в Украину не придут инвестиции. С ядерным статусом Украине не нужно вступать в различные мировые альянсы, Украина сама обеспечит себе защиту", - говорится в тексте петиции на сайте офиса Зеленского.
Петиция была зарегистрирована во вторник. Она набрала более 80 голосов из 25 тысяч, необходимых для ее рассмотрения.
Это не первая петиция о возвращении Украине статуса ядерной страны. Подобная была внесена в сентябре и пока не набрала необходимого для дальнейшего рассмотрения количества голосов. Еще одна была зарегистрирована в мае 2020 года, ее тогда поддержали 195 голосовавших.
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В 1994 году Украина подписала Будапештский меморандум, отказавшись от третьих в мире по величине запасов ядерного оружия в обмен на обещание других стран-подписантов обеспечивать ее безопасность.
После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал. Однако в 1994 году Украина, Россия, США и Британия подписали Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. В соответствии с договором ядерный арсенал на территории Украины был ликвидирован, а ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность.
В феврале 2022 года Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции заявил, что инициирует переговоры участников меморандума. По его словам, если они не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для Киева, "Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение".
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