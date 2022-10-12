https://ria.ru/20221012/pereprava-1823456334.html
На Кубани более тысячи грузовиков ожидают очереди на Керченскую переправу
На Кубани более тысячи грузовиков ожидают очереди на Керченскую переправу - РИА Новости, 12.10.2022
На Кубани более тысячи грузовиков ожидают очереди на Керченскую переправу
Свыше 1000 грузовых автомобилей ожидают очереди на Керченскую переправу в трех районах Кубани в среду, сообщили в администрации региона. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T17:16
2022-10-12T17:16
2022-10-12T17:17
происшествия
чп на крымском мосту
республика крым
россия
авто
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КРАСНОДАР, 12 окт - РИА Новости. Свыше 1000 грузовых автомобилей ожидают очереди на Керченскую переправу в трех районах Кубани в среду, сообщили в администрации региона.Во вторник вечером очереди на переправу в Темрюкском и Славянском районах Кубани по направлению в Крым ожидали 933 грузовика. На данный момент для водителей, которые едут в Крым, в регионе задействованы 10 временных стоянок, рассчитанных на более чем 2 тысячи машин. Из них четыре – основные, шесть – дополнительные, добавляют в пресс-службе."Всего с начала работы переправы в ночь на 9 октября и до раннего утра 12 октября через пролив в обе стороны перевезли 6934 пассажира и более 1420 транспортных средств. В основном - большегрузных и среднетоннажных грузовиков. Паромы выполнили 37 рейсов", - отмечают в пресс-службе.По данным властей, сейчас на Керченской переправе работают четыре парома - "Керченский-2", "Лаврентий", "Мария" и "Ейск". Они рассчитаны в общей сложности на 90 грузовых транспортных средств и 300 человек. Также переправу ведут два пассажирских катера вместимостью 235 человек за рейс.Ранее глава республики Сергей Аксенов говорил, что с четверга поступит еще два судна для перевозки фур.Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. Представитель экстренных служб позднее сообщил РИА Новости, что, по уточненной информации, при теракте на Крымском мосту погибли четыре человека.
https://ria.ru/20221012/most-1823426945.html
https://ria.ru/20221012/most-1823422076.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, чп на крымском мосту, республика крым, россия, авто
Происшествия, ЧП на Крымском мосту, Республика Крым, Россия, Авто
17:16 12.10.2022 (обновлено: 17:17 12.10.2022)
На Кубани более тысячи грузовиков ожидают очереди на Керченскую переправу
В трех районах Кубани более тысячи грузовиков ожидают очереди на Керченскую переправу
КРАСНОДАР, 12 окт - РИА Новости. Свыше 1000 грузовых автомобилей ожидают очереди на Керченскую переправу в трех районах Кубани в среду, сообщили в администрации региона.
"Из них 611 фур - на разных стоянках Темрюкского района, 396 – Славянского, еще 14 – в Красноармейском районе края", - говорится в сообщении.
Во вторник вечером очереди на переправу в Темрюкском и Славянском районах Кубани по направлению в Крым ожидали 933 грузовика. На данный момент для водителей, которые едут в Крым, в регионе задействованы 10 временных стоянок, рассчитанных на более чем 2 тысячи машин. Из них четыре – основные, шесть – дополнительные, добавляют в пресс-службе.
"Всего с начала работы переправы в ночь на 9 октября и до раннего утра 12 октября через пролив в обе стороны перевезли 6934 пассажира и более 1420 транспортных средств. В основном - большегрузных и среднетоннажных грузовиков. Паромы выполнили 37 рейсов", - отмечают в пресс-службе.
По данным властей, сейчас на Керченской переправе работают четыре парома - "Керченский-2", "Лаврентий", "Мария" и "Ейск". Они рассчитаны в общей сложности на 90 грузовых транспортных средств и 300 человек. Также переправу ведут два пассажирских катера вместимостью 235 человек за рейс.
Ранее глава республики Сергей Аксенов
говорил, что с четверга поступит еще два судна для перевозки фур.
Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. Представитель экстренных служб позднее сообщил РИА Новости, что, по уточненной информации, при теракте на Крымском мосту погибли четыре человека.