https://ria.ru/20221012/pereprava-1823456334.html

На Кубани более тысячи грузовиков ожидают очереди на Керченскую переправу

На Кубани более тысячи грузовиков ожидают очереди на Керченскую переправу - РИА Новости, 12.10.2022

На Кубани более тысячи грузовиков ожидают очереди на Керченскую переправу

Свыше 1000 грузовых автомобилей ожидают очереди на Керченскую переправу в трех районах Кубани в среду, сообщили в администрации региона. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T17:16

2022-10-12T17:16

2022-10-12T17:17

происшествия

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КРАСНОДАР, 12 окт - РИА Новости. Свыше 1000 грузовых автомобилей ожидают очереди на Керченскую переправу в трех районах Кубани в среду, сообщили в администрации региона.Во вторник вечером очереди на переправу в Темрюкском и Славянском районах Кубани по направлению в Крым ожидали 933 грузовика. На данный момент для водителей, которые едут в Крым, в регионе задействованы 10 временных стоянок, рассчитанных на более чем 2 тысячи машин. Из них четыре – основные, шесть – дополнительные, добавляют в пресс-службе."Всего с начала работы переправы в ночь на 9 октября и до раннего утра 12 октября через пролив в обе стороны перевезли 6934 пассажира и более 1420 транспортных средств. В основном - большегрузных и среднетоннажных грузовиков. Паромы выполнили 37 рейсов", - отмечают в пресс-службе.По данным властей, сейчас на Керченской переправе работают четыре парома - "Керченский-2", "Лаврентий", "Мария" и "Ейск". Они рассчитаны в общей сложности на 90 грузовых транспортных средств и 300 человек. Также переправу ведут два пассажирских катера вместимостью 235 человек за рейс.Ранее глава республики Сергей Аксенов говорил, что с четверга поступит еще два судна для перевозки фур.Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. Представитель экстренных служб позднее сообщил РИА Новости, что, по уточненной информации, при теракте на Крымском мосту погибли четыре человека.

https://ria.ru/20221012/most-1823426945.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, чп на крымском мосту, республика крым, россия, авто