https://ria.ru/20221012/peregovory-1823546734.html
Макрон заявил, что Украине придется начать переговоры с Россией
Макрон заявил, что Украине придется начать переговоры с Россией - РИА Новости, 12.10.2022
Макрон заявил, что Украине придется начать переговоры с Россией
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в определенный момент Украине необходимо будет начать переговоры с Россией, отметив, что возвращение за стол... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T23:12
2022-10-12T23:12
2022-10-12T23:12
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ПАРИЖ, 12 окт – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в определенный момент Украине необходимо будет начать переговоры с Россией, отметив, что возвращение за стол переговоров отвечает интересам обеих стран."В определённый момент, и я желаю, чтобы это было как можно скорее, необходимо, чтобы все стороны вернулись к переговорам. И я думаю, что это будет в интересах и Украины, и России", - сказал Макрон в интервью телеканалу France 2 в среду."Украина будет просто обязана это сделать", - подчеркнул Макрон, комментируя нежелание Киева начинать переговоры с Россией.Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности России к переговорам по Украине и призвал Киев немедленно прекратить все боевые действия. В ответ Владимир Зеленский заявил, что Украина будет вести с РФ диалог только тогда, когда у неё будет другой президент.
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Макрон заявил, что Украине придется начать переговоры с Россией
Президент Франции Макрон: Украине придется рано или поздно начать переговоры с Россией