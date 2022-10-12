Рейтинг@Mail.ru
Макрон заявил, что Украине придется начать переговоры с Россией - РИА Новости, 12.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221012/peregovory-1823546734.html
Макрон заявил, что Украине придется начать переговоры с Россией
Макрон заявил, что Украине придется начать переговоры с Россией - РИА Новости, 12.10.2022
Макрон заявил, что Украине придется начать переговоры с Россией
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в определенный момент Украине необходимо будет начать переговоры с Россией, отметив, что возвращение за стол... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T23:12
2022-10-12T23:12
россия
украина
киев
владимир путин
владимир зеленский
эммануэль макрон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795583362_0:84:3135:1847_1920x0_80_0_0_177b7972fa51e54e8b1b3229e6f13252.jpg
ПАРИЖ, 12 окт – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в определенный момент Украине необходимо будет начать переговоры с Россией, отметив, что возвращение за стол переговоров отвечает интересам обеих стран."В определённый момент, и я желаю, чтобы это было как можно скорее, необходимо, чтобы все стороны вернулись к переговорам. И я думаю, что это будет в интересах и Украины, и России", - сказал Макрон в интервью телеканалу France 2 в среду."Украина будет просто обязана это сделать", - подчеркнул Макрон, комментируя нежелание Киева начинать переговоры с Россией.Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности России к переговорам по Украине и призвал Киев немедленно прекратить все боевые действия. В ответ Владимир Зеленский заявил, что Украина будет вести с РФ диалог только тогда, когда у неё будет другой президент.
https://ria.ru/20221010/podderzhka-1822966396.html
https://ria.ru/20221010/peregovory-1822844351.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795583362_292:0:3023:2048_1920x0_80_0_0_8028093de139bdc30f681e29fe823b5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, киев, владимир путин, владимир зеленский, эммануэль макрон, в мире
Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, В мире
23:12 12.10.2022
 
Макрон заявил, что Украине придется начать переговоры с Россией

Президент Франции Макрон: Украине придется рано или поздно начать переговоры с Россией

© Sputnik / Раду Прока / Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© Sputnik / Раду Прока
Перейти в медиабанк
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 12 окт – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в определенный момент Украине необходимо будет начать переговоры с Россией, отметив, что возвращение за стол переговоров отвечает интересам обеих стран.
"В определённый момент, и я желаю, чтобы это было как можно скорее, необходимо, чтобы все стороны вернулись к переговорам. И я думаю, что это будет в интересах и Украины, и России", - сказал Макрон в интервью телеканалу France 2 в среду.
Американский флаг на здании Министерства обороны США в годовщину терактов 11 сентября, Вашингтон - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 22:14
США, Франция, Германия и Великобритания обсудили Украину
"Украина будет просто обязана это сделать", - подчеркнул Макрон, комментируя нежелание Киева начинать переговоры с Россией.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности России к переговорам по Украине и призвал Киев немедленно прекратить все боевые действия. В ответ Владимир Зеленский заявил, что Украина будет вести с РФ диалог только тогда, когда у неё будет другой президент.
Здание МИД Франции - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 16:04
Переговоры по Украине должны быть на условиях Киева, заявил МИД Франции
 
РоссияУкраинаКиевВладимир ПутинВладимир ЗеленскийЭммануэль МакронВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала