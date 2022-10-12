https://ria.ru/20221012/peregovory-1823542380.html
Макрон призвал Путина к переговорам по Украине
Макрон призвал Путина к переговорам по Украине - РИА Новости, 12.10.2022
Макрон призвал Путина к переговорам по Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал российского лидера Владимира Путина вернуться за стол переговоров для урегулирования конфликта на Украине. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T22:35
2022-10-12T22:35
2022-10-12T22:35
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
эммануэль макрон
владимир зеленский
франция
россия
украина
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ПАРИЖ, 12 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал российского лидера Владимира Путина вернуться за стол переговоров для урегулирования конфликта на Украине.Он также подчеркнул, что Франция не хочет новой мировой войны.При этом ранее Путин заявил о готовности России к переговорам по Украине и призвал Киев немедленно прекратить все боевые действия. В ответ же Владимир Зеленский заявил, что Украина будет вести с РФ диалог только тогда, когда у неё будет другой президент.
https://ria.ru/20221012/caesar-1823538449.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Макрон призвал Путина к переговорам по Украине
Макрон призвал Путина сесть за стол переговоров для урегулирования конфликта на Украине