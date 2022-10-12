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Макрон призвал Путина к переговорам по Украине - РИА Новости, 12.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221012/peregovory-1823542380.html
Макрон призвал Путина к переговорам по Украине
Макрон призвал Путина к переговорам по Украине - РИА Новости, 12.10.2022
Макрон призвал Путина к переговорам по Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал российского лидера Владимира Путина вернуться за стол переговоров для урегулирования конфликта на Украине. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T22:35
2022-10-12T22:35
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
эммануэль макрон
владимир зеленский
франция
россия
украина
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ПАРИЖ, 12 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал российского лидера Владимира Путина вернуться за стол переговоров для урегулирования конфликта на Украине.Он также подчеркнул, что Франция не хочет новой мировой войны.При этом ранее Путин заявил о готовности России к переговорам по Украине и призвал Киев немедленно прекратить все боевые действия. В ответ же Владимир Зеленский заявил, что Украина будет вести с РФ диалог только тогда, когда у неё будет другой президент.
https://ria.ru/20221012/caesar-1823538449.html
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в мире, владимир путин, эммануэль макрон, владимир зеленский, франция, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Франция, Россия, Украина
22:35 12.10.2022
 
Макрон призвал Путина к переговорам по Украине

Макрон призвал Путина сесть за стол переговоров для урегулирования конфликта на Украине

© РИА Новости / БелТА / Перейти в медиабанкФлажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры
Флажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / БелТА
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Флажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры. Архивное фото
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ПАРИЖ, 12 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал российского лидера Владимира Путина вернуться за стол переговоров для урегулирования конфликта на Украине.
"Владимир Путин должен прекратить войну, уважать территориальную целостность Украины и вернуться за стол переговоров", - заявил Макрон в интервью телеканалу France 2.
Он также подчеркнул, что Франция не хочет новой мировой войны.
При этом ранее Путин заявил о готовности России к переговорам по Украине и призвал Киев немедленно прекратить все боевые действия. В ответ же Владимир Зеленский заявил, что Украина будет вести с РФ диалог только тогда, когда у неё будет другой президент.
Французская самоходная артиллерийская установка Caesar - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
Вчера, 22:03Специальная военная операция на Украине
Франция и Дания передадут Украине шесть артиллерийских установок CAESAR
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийФранцияРоссияУкраина
 
 
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