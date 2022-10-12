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Путин с президентом ОАЭ обсудили ситуацию на Украине, сообщил Песков - РИА Новости, 12.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Путин с президентом ОАЭ обсудили ситуацию на Украине, сообщил Песков
Путин с президентом ОАЭ обсудили ситуацию на Украине, сообщил Песков - РИА Новости, 12.10.2022
Путин с президентом ОАЭ обсудили ситуацию на Украине, сообщил Песков
Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в ходе переговоров обсудили Украину, с российской стороны было подчеркнуто, что РФ... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T12:09
2022-10-12T13:12
специальная военная операция на украине
политика
владимир путин
мухаммед бен заид аль нахайян
дмитрий песков
украина
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в ходе переговоров обсудили Украину, с российской стороны было подчеркнуто, что РФ заинтересована в продолжении посреднических усилий Абу-Даби, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Он уточнил, что с "российской стороны было подчеркнуто, что мы заинтересованы в продолжении посреднических усилий Абу-Даби вот в этих делах".
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политика, владимир путин, мухаммед бен заид аль нахайян, дмитрий песков, украина
Специальная военная операция на Украине, Политика, Владимир Путин, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, Дмитрий Песков, Украина
12:09 12.10.2022 (обновлено: 13:12 12.10.2022)
 
Путин с президентом ОАЭ обсудили ситуацию на Украине, сообщил Песков

Песков: Путин на переговорах с президентом ОАЭ обсудил ситуацию на Украине

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян (слева) во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян (слева) во время встречи - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян (слева) во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в ходе переговоров обсудили Украину, с российской стороны было подчеркнуто, что РФ заинтересована в продолжении посреднических усилий Абу-Даби, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Говорили и по украинским делам с главой Объединенных Арабских Эмиратов", - сказал Песков журналистам в среду.
Он уточнил, что с "российской стороны было подчеркнуто, что мы заинтересованы в продолжении посреднических усилий Абу-Даби вот в этих делах".
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Специальная военная операция на УкраинеПолитикаВладимир ПутинМухаммед бен Заид Аль НахайянДмитрий ПесковУкраина
 
 
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