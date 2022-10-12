https://ria.ru/20221012/peregovory-1823329383.html

Путин с президентом ОАЭ обсудили ситуацию на Украине, сообщил Песков

Путин с президентом ОАЭ обсудили ситуацию на Украине, сообщил Песков - РИА Новости, 12.10.2022

Путин с президентом ОАЭ обсудили ситуацию на Украине, сообщил Песков

Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в ходе переговоров обсудили Украину, с российской стороны было подчеркнуто, что РФ... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T12:09

2022-10-12T12:09

2022-10-12T13:12

специальная военная операция на украине

политика

владимир путин

мухаммед бен заид аль нахайян

дмитрий песков

украина

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в ходе переговоров обсудили Украину, с российской стороны было подчеркнуто, что РФ заинтересована в продолжении посреднических усилий Абу-Даби, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Он уточнил, что с "российской стороны было подчеркнуто, что мы заинтересованы в продолжении посреднических усилий Абу-Даби вот в этих делах".

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, владимир путин, мухаммед бен заид аль нахайян, дмитрий песков, украина