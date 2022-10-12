https://ria.ru/20221012/peregovory-1823323940.html
В Кремле назвали переговоры Путина с президентом ОАЭ субстантивными
В Кремле назвали переговоры Путина с президентом ОАЭ субстантивными - РИА Новости, 12.10.2022
В Кремле назвали переговоры Путина с президентом ОАЭ субстантивными
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя встречу президента ОАЭ Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна и российского лидера Владимира Путина, назвал... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T11:52
2022-10-12T11:52
2022-10-12T11:55
оаэ
россия
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
владимир путин
мухаммед бен заид аль нахайян
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя встречу президента ОАЭ Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна и российского лидера Владимира Путина, назвал переговоры субстантивными.Во вторник президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян впервые с момента назначения президентом ОАЭ в мае этого года побывал с визитом в России."Как вы знаете, вчера состоялись... субстантивные переговоры президента Путина и президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда бен Зейд Аль Нахайяна", - сказал Песков журналистам в среду.Он отметил, что подробно обсуждались двусторонние отношения и "было константировано", что наблюдается стремительный рост объема торгово-экономических отношений."Было выражено взаимное удовлетворение в этой связи", - добавил пресс-секретарь российского лидера.
https://ria.ru/20221012/peregovory-1823263385.html
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оаэ, россия, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, мухаммед бен заид аль нахайян
ОАЭ, Россия, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Владимир Путин, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
11:52 12.10.2022 (обновлено: 11:55 12.10.2022)
В Кремле назвали переговоры Путина с президентом ОАЭ субстантивными
Песков назвал прошедшие переговоры Путина с президентом ОАЭ субстантивными
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя встречу президента ОАЭ Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна и российского лидера Владимира Путина, назвал переговоры субстантивными.
Во вторник президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян впервые с момента назначения президентом ОАЭ в мае этого года побывал с визитом в России.
"Как вы знаете, вчера состоялись... субстантивные переговоры президента Путина и президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда бен Зейд Аль Нахайяна", - сказал Песков журналистам в среду.
Он отметил, что подробно обсуждались двусторонние отношения и "было константировано", что наблюдается стремительный рост объема торгово-экономических отношений.
"Было выражено взаимное удовлетворение в этой связи", - добавил пресс-секретарь российского лидера.