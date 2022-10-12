https://ria.ru/20221012/peregovory-1823260287.html

Президент ОАЭ проинформировал Путина о некоторых позициях Украины

Президент ОАЭ проинформировал Путина о некоторых позициях Украины - РИА Новости, 12.10.2022

Президент ОАЭ проинформировал Путина о некоторых позициях Украины

Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян проинформировал российского лидера Владимира Путина о позиции Украины по ряду вопросов, сообщило Эмиратское... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T00:32

2022-10-12T00:32

2022-10-12T09:17

оаэ

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россия

в мире

владимир путин

мухаммед бен заид аль нахайян

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ДОХА, 12 окт — РИА Новости. Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян проинформировал российского лидера Владимира Путина о позиции Украины по ряду вопросов, сообщило Эмиратское госагентство новостей WAM по итогам визита Аль Нахайяна в Россию.Во вторник он впервые с момента назначения президентом ОАЭ в мае этого года побывал с визитом в России."ОАЭ заявили о готовности продолжать посреднические усилия вокруг кризиса на Украине, в этой связи президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян проинформировал президента России Владимира Путина о позиции Украины по некоторым вопросам", — отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20221011/torgovlya-1823124225.html

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оаэ, украина, россия, в мире, владимир путин, мухаммед бен заид аль нахайян