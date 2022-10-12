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Президент ОАЭ проинформировал Путина о некоторых позициях Украины
Президент ОАЭ проинформировал Путина о некоторых позициях Украины - РИА Новости, 12.10.2022
Президент ОАЭ проинформировал Путина о некоторых позициях Украины
Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян проинформировал российского лидера Владимира Путина о позиции Украины по ряду вопросов, сообщило Эмиратское... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T00:32
2022-10-12T00:32
2022-10-12T09:17
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владимир путин
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ДОХА, 12 окт — РИА Новости. Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян проинформировал российского лидера Владимира Путина о позиции Украины по ряду вопросов, сообщило Эмиратское госагентство новостей WAM по итогам визита Аль Нахайяна в Россию.Во вторник он впервые с момента назначения президентом ОАЭ в мае этого года побывал с визитом в России."ОАЭ заявили о готовности продолжать посреднические усилия вокруг кризиса на Украине, в этой связи президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян проинформировал президента России Владимира Путина о позиции Украины по некоторым вопросам", — отмечается в сообщении.
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оаэ, украина, россия, в мире, владимир путин, мухаммед бен заид аль нахайян
ОАЭ, Украина, Россия, В мире, Владимир Путин, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
00:32 12.10.2022 (обновлено: 09:17 12.10.2022)
Президент ОАЭ проинформировал Путина о некоторых позициях Украины
В Петербурге президент ОАЭ проинформировал Путина о позиции Украины по некоторым вопросам