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Президент ОАЭ проинформировал Путина о некоторых позициях Украины - РИА Новости, 12.10.2022
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Президент ОАЭ проинформировал Путина о некоторых позициях Украины
Президент ОАЭ проинформировал Путина о некоторых позициях Украины - РИА Новости, 12.10.2022
Президент ОАЭ проинформировал Путина о некоторых позициях Украины
Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян проинформировал российского лидера Владимира Путина о позиции Украины по ряду вопросов, сообщило Эмиратское... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T00:32
2022-10-12T09:17
оаэ
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россия
в мире
владимир путин
мухаммед бен заид аль нахайян
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ДОХА, 12 окт — РИА Новости. Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян проинформировал российского лидера Владимира Путина о позиции Украины по ряду вопросов, сообщило Эмиратское госагентство новостей WAM по итогам визита Аль Нахайяна в Россию.Во вторник он впервые с момента назначения президентом ОАЭ в мае этого года побывал с визитом в России."ОАЭ заявили о готовности продолжать посреднические усилия вокруг кризиса на Украине, в этой связи президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян проинформировал президента России Владимира Путина о позиции Украины по некоторым вопросам", — отмечается в сообщении.
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оаэ, украина, россия, в мире, владимир путин, мухаммед бен заид аль нахайян
ОАЭ, Украина, Россия, В мире, Владимир Путин, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
00:32 12.10.2022 (обновлено: 09:17 12.10.2022)
 
Президент ОАЭ проинформировал Путина о некоторых позициях Украины

В Петербурге президент ОАЭ проинформировал Путина о позиции Украины по некоторым вопросам

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи
Президент России Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 12 окт — РИА Новости. Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян проинформировал российского лидера Владимира Путина о позиции Украины по ряду вопросов, сообщило Эмиратское госагентство новостей WAM по итогам визита Аль Нахайяна в Россию.
Во вторник он впервые с момента назначения президентом ОАЭ в мае этого года побывал с визитом в России.
"ОАЭ заявили о готовности продолжать посреднические усилия вокруг кризиса на Украине, в этой связи президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян проинформировал президента России Владимира Путина о позиции Украины по некоторым вопросам", — отмечается в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
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ОАЭУкраинаРоссияВ миреВладимир ПутинМухаммед бен Заид Аль Нахайян
 
 
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