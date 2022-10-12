https://ria.ru/20221012/pentagon-1823542790.html

США намерены доставить Украине системы "для защиты неба", заявил Пентагон

США намерены доставить Украине системы "для защиты неба", заявил Пентагон - РИА Новости, 12.10.2022

США намерены доставить Украине системы "для защиты неба", заявил Пентагон

США намерены как можно скорее доставить Украине системы "для защиты неба", заявил в среду на пресс-конференции глава Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T22:37

2022-10-12T22:37

2022-10-12T22:37

сергей лавров

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

ллойд остин

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ВАШИНГТОН, 12 окт – РИА Новости. США намерены как можно скорее доставить Украине системы "для защиты неба", заявил в среду на пресс-конференции глава Пентагона Ллойд Остин."Системы будут предоставлены настольно быстро, насколько мы физически сможем их доставить", - ответил он на вопрос журналиста о сроках доставки систем "для защиты неба" на Украине.Остин отметил, что США и их союзники намерены предоставить Киеву те системы, которые доступны самим Соединенным Штатам и "таким странам, как Германия", а также дополнительные вооружения, которые уже используются украинскими военными.Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221012/nato-1823343218.html

https://ria.ru/20221012/ssha-1823427967.html

украина

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сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), ллойд остин, в мире, украина, сша, министерство обороны сша, россия, нато