https://ria.ru/20221012/pentagon-1823542790.html
США намерены доставить Украине системы "для защиты неба", заявил Пентагон
США намерены доставить Украине системы "для защиты неба", заявил Пентагон - РИА Новости, 12.10.2022
США намерены доставить Украине системы "для защиты неба", заявил Пентагон
США намерены как можно скорее доставить Украине системы "для защиты неба", заявил в среду на пресс-конференции глава Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T22:37
2022-10-12T22:37
2022-10-12T22:37
сергей лавров
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
ллойд остин
в мире
украина
сша
министерство обороны сша
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823300798_0:166:1024:742_1920x0_80_0_0_f4979a7d8ad4c3ddd3bab47b02d71c95.jpg
ВАШИНГТОН, 12 окт – РИА Новости. США намерены как можно скорее доставить Украине системы "для защиты неба", заявил в среду на пресс-конференции глава Пентагона Ллойд Остин."Системы будут предоставлены настольно быстро, насколько мы физически сможем их доставить", - ответил он на вопрос журналиста о сроках доставки систем "для защиты неба" на Украине.Остин отметил, что США и их союзники намерены предоставить Киеву те системы, которые доступны самим Соединенным Штатам и "таким странам, как Германия", а также дополнительные вооружения, которые уже используются украинскими военными.Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221012/nato-1823343218.html
https://ria.ru/20221012/ssha-1823427967.html
украина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823300798_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_4a7e10402a7955cfba631178b4ff687d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), ллойд остин, в мире, украина, сша, министерство обороны сша, россия, нато
Сергей Лавров, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Ллойд Остин, В мире, Украина, США, Министерство обороны США, Россия, НАТО
США намерены доставить Украине системы "для защиты неба", заявил Пентагон
Глава Пентагона Остин: США намерены доставить Украине системы "для защиты неба"