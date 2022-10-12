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США намерены доставить Украине системы "для защиты неба", заявил Пентагон - РИА Новости, 12.10.2022
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США намерены доставить Украине системы "для защиты неба", заявил Пентагон
США намерены доставить Украине системы "для защиты неба", заявил Пентагон - РИА Новости, 12.10.2022
США намерены доставить Украине системы "для защиты неба", заявил Пентагон
США намерены как можно скорее доставить Украине системы "для защиты неба", заявил в среду на пресс-конференции глава Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T22:37
2022-10-12T22:37
сергей лавров
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
ллойд остин
в мире
украина
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министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 12 окт – РИА Новости. США намерены как можно скорее доставить Украине системы "для защиты неба", заявил в среду на пресс-конференции глава Пентагона Ллойд Остин."Системы будут предоставлены настольно быстро, насколько мы физически сможем их доставить", - ответил он на вопрос журналиста о сроках доставки систем "для защиты неба" на Украине.Остин отметил, что США и их союзники намерены предоставить Киеву те системы, которые доступны самим Соединенным Штатам и "таким странам, как Германия", а также дополнительные вооружения, которые уже используются украинскими военными.Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221012/nato-1823343218.html
https://ria.ru/20221012/ssha-1823427967.html
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сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), ллойд остин, в мире, украина, сша, министерство обороны сша, россия, нато
Сергей Лавров, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Ллойд Остин, В мире, Украина, США, Министерство обороны США, Россия, НАТО
22:37 12.10.2022
 
США намерены доставить Украине системы "для защиты неба", заявил Пентагон

Глава Пентагона Остин: США намерены доставить Украине системы "для защиты неба"

CC BY-SA 4.0 / Boevaya mashina / Пусковая установка IRIS-T
Пусковая установка IRIS-T - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
CC BY-SA 4.0 / Boevaya mashina /
Пусковая установка IRIS-T . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 окт – РИА Новости. США намерены как можно скорее доставить Украине системы "для защиты неба", заявил в среду на пресс-конференции глава Пентагона Ллойд Остин.
"Системы будут предоставлены настольно быстро, насколько мы физически сможем их доставить", - ответил он на вопрос журналиста о сроках доставки систем "для защиты неба" на Украине.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12:59
Генсек НАТО рассказал, какие системы ПВО будут поставлять Киеву
Остин отметил, что США и их союзники намерены предоставить Киеву те системы, которые доступны самим Соединенным Штатам и "таким странам, как Германия", а также дополнительные вооружения, которые уже используются украинскими военными.
Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами Кинжал - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
16:23
В США рассказали, перед каким российским оружием испытывают бессилие
 
Сергей ЛавровДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Ллойд ОстинВ миреУкраинаСШАМинистерство обороны СШАРоссияНАТО
 
 
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