https://ria.ru/20221012/pensiya-1823318401.html

Минимальный размер пенсии с доплатой в Москве увеличат до 23 313 рублей

Минимальный размер пенсии с доплатой в Москве увеличат до 23 313 рублей - РИА Новости, 12.10.2022

Минимальный размер пенсии с доплатой в Москве увеличат до 23 313 рублей

Минимальный размер пенсии с московской доплатой в 2023 году будет увеличен с 21 193 рублей до 23 313 рублей в месяц, следует из проекта бюджета столицы на 2023... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T11:39

2022-10-12T11:39

2022-10-12T11:39

общество

москва

пенсия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600839750_0:291:3072:2019_1920x0_80_0_0_2961017cfbe08b858ca1b166e097c4f2.jpg

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Минимальный размер пенсии с московской доплатой в 2023 году будет увеличен с 21 193 рублей до 23 313 рублей в месяц, следует из проекта бюджета столицы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов."Минимальный размер пенсии с городской доплатой будет увеличен с 21 193 до 23 313 рублей в месяц. Городскую доплату получат более 2 миллионов московских пенсионеров", - говорится в проекте.

https://ria.ru/20221009/pensiya-1822550578.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, москва, пенсия, россия