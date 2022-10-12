https://ria.ru/20221012/pensiya-1823318401.html
Минимальный размер пенсии с доплатой в Москве увеличат до 23 313 рублей
Минимальный размер пенсии с доплатой в Москве увеличат до 23 313 рублей - РИА Новости, 12.10.2022
Минимальный размер пенсии с доплатой в Москве увеличат до 23 313 рублей
Минимальный размер пенсии с московской доплатой в 2023 году будет увеличен с 21 193 рублей до 23 313 рублей в месяц, следует из проекта бюджета столицы на 2023... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T11:39
2022-10-12T11:39
2022-10-12T11:39
общество
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россия
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Минимальный размер пенсии с московской доплатой в 2023 году будет увеличен с 21 193 рублей до 23 313 рублей в месяц, следует из проекта бюджета столицы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов."Минимальный размер пенсии с городской доплатой будет увеличен с 21 193 до 23 313 рублей в месяц. Городскую доплату получат более 2 миллионов московских пенсионеров", - говорится в проекте.
https://ria.ru/20221009/pensiya-1822550578.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, пенсия, россия
Общество, Москва, Пенсия, Россия
Минимальный размер пенсии с доплатой в Москве увеличат до 23 313 рублей
Минимальный размер пенсии с доплатой в Москве в 2023 году увеличат до 23 313 рублей