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В Крыму ввели ограничения на провоз грузов через паромную переправу - РИА Новости, 12.10.2022
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В Крыму ввели ограничения на провоз грузов через паромную переправу
В Крыму ввели ограничения на провоз грузов через паромную переправу - РИА Новости, 12.10.2022
В Крыму ввели ограничения на провоз грузов через паромную переправу
В Крыму ввели временные ограничения на провоз ряда грузов через паромную переправу, под запрет попали металлолом и кориандр в мешках, сообщает министерство... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T10:53
2022-10-12T11:09
общество
чп на крымском мосту
керченская паромная переправа
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости. В Крыму ввели временные ограничения на провоз ряда грузов через паромную переправу, под запрет попали металлолом и кориандр в мешках, сообщает министерство транспорта республики.Паромная переправа была запущена после теракта на Крымском мосту. По ней на сегодня перенаправлен весь грузовой поток.По данным министерства, данные грузы в Крым из других регионов России и обратно нужно перевозить по альтернативному сухопутному маршруту: ДНР - Запорожская область - Херсонская область, то есть через Таганрог, Мариуполь и Мелитополь.Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. Представитель экстренных служб позднее сообщил РИА Новости, что, по уточненной информации, при теракте на Крымском мосту погибли четыре человека.
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общество, чп на крымском мосту, керченская паромная переправа, республика крым
Общество, ЧП на Крымском мосту, Керченская паромная переправа, Республика Крым
10:53 12.10.2022 (обновлено: 11:09 12.10.2022)
 
В Крыму ввели ограничения на провоз грузов через паромную переправу

В Крыму запретили провоз металлолома и кориандра в мешках через паромную переправу

© Фото : Минтранс РоссииРабота Керченской паромной переправы
Работа Керченской паромной переправы - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© Фото : Минтранс России
Работа Керченской паромной переправы. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости. В Крыму ввели временные ограничения на провоз ряда грузов через паромную переправу, под запрет попали металлолом и кориандр в мешках, сообщает министерство транспорта республики.
Паромная переправа была запущена после теракта на Крымском мосту. По ней на сегодня перенаправлен весь грузовой поток.
"Через паромную переправу временно ограничено перемещение следующих грузов: металлолом, крупногабаритные изделия из металла, кориандр в мешках, томатная паста в бочках", - говорится в сообщении.
По данным министерства, данные грузы в Крым из других регионов России и обратно нужно перевозить по альтернативному сухопутному маршруту: ДНР - Запорожская область - Херсонская область, то есть через Таганрог, Мариуполь и Мелитополь.
Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. Представитель экстренных служб позднее сообщил РИА Новости, что, по уточненной информации, при теракте на Крымском мосту погибли четыре человека.
Железнодорожный состав с цистернами на Крымском мосту, на автомобильной части которого произошел подрыв грузового автомобиля - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
08:50
ФСБ установила организатора теракта на Крымском мосту
 
ОбществоЧП на Крымском мостуКерченская паромная переправаРеспублика Крым
 
 
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