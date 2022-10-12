https://ria.ru/20221012/parom-1823306459.html

В Крыму ввели ограничения на провоз грузов через паромную переправу

В Крыму ввели ограничения на провоз грузов через паромную переправу - РИА Новости, 12.10.2022

В Крыму ввели ограничения на провоз грузов через паромную переправу

В Крыму ввели временные ограничения на провоз ряда грузов через паромную переправу, под запрет попали металлолом и кориандр в мешках, сообщает министерство... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T10:53

2022-10-12T10:53

2022-10-12T11:09

общество

чп на крымском мосту

керченская паромная переправа

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости. В Крыму ввели временные ограничения на провоз ряда грузов через паромную переправу, под запрет попали металлолом и кориандр в мешках, сообщает министерство транспорта республики.Паромная переправа была запущена после теракта на Крымском мосту. По ней на сегодня перенаправлен весь грузовой поток.По данным министерства, данные грузы в Крым из других регионов России и обратно нужно перевозить по альтернативному сухопутному маршруту: ДНР - Запорожская область - Херсонская область, то есть через Таганрог, Мариуполь и Мелитополь.Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. Представитель экстренных служб позднее сообщил РИА Новости, что, по уточненной информации, при теракте на Крымском мосту погибли четыре человека.

https://ria.ru/20221012/most-1823280884.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, чп на крымском мосту, керченская паромная переправа, республика крым