https://ria.ru/20221012/ozkho-1823418444.html

Постпред при ОЗХО обвинил Запад в попытках потеснить Россию из организации

Постпред при ОЗХО обвинил Запад в попытках потеснить Россию из организации - РИА Новости, 12.10.2022

Постпред при ОЗХО обвинил Запад в попытках потеснить Россию из организации

Запад ищет возможности ущемить интересы России в ключевых органах Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), применив уже отработанный "сирийский... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T15:59

2022-10-12T15:59

2022-10-12T15:59

в мире

россия

организация по запрещению химического оружия

александр шульгин

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Запад ищет возможности ущемить интересы России в ключевых органах Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), применив уже отработанный "сирийский сценарий", заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Королевстве Нидерландов, постоянный представитель РФ при организации Александр Шульгин."Вот сейчас они исподволь начинают прощупывать, зондировать возможности, как нас потеснить, причем в первых рядах идут британцы. Именно они закидывают удочку "как бы нам прижать россиян в ОЗХО". Прямо они не говорят, но из кулуарных бесед и различных источников мы делаем вывод о том, что западные страны вознамерились, наверное, применить в отношении к России уже отработанный ими "сирийский сценарий", когда они приняли и провели карательную резолюцию по статье двенадцатой, поразили Сирию в правах и привилегиях, вот такой у них, видимо, зреет замысел", - сказал он в ходе брифинга по итогам заседания Исполнительного совета ОЗХО в Гааге, организованного на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня".

https://ria.ru/20221005/ozkho-1821651403.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, организация по запрещению химического оружия, александр шульгин