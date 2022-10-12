Постпред при ОЗХО обвинил Запад в попытках потеснить Россию из организации
Постпред при ОЗХО Шульгин: Запад ищет возможности ущемить интересы России в организации
© AP Photo / Peter DejongПостоянный представитель России при Организации Объединенных Наций по запрещению химического оружия Александр Шульгин
© AP Photo / Peter Dejong
Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций по запрещению химического оружия Александр Шульгин. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Запад ищет возможности ущемить интересы России в ключевых органах Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), применив уже отработанный "сирийский сценарий", заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Королевстве Нидерландов, постоянный представитель РФ при организации Александр Шульгин.
"Вот сейчас они исподволь начинают прощупывать, зондировать возможности, как нас потеснить, причем в первых рядах идут британцы. Именно они закидывают удочку "как бы нам прижать россиян в ОЗХО". Прямо они не говорят, но из кулуарных бесед и различных источников мы делаем вывод о том, что западные страны вознамерились, наверное, применить в отношении к России уже отработанный ими "сирийский сценарий", когда они приняли и провели карательную резолюцию по статье двенадцатой, поразили Сирию в правах и привилегиях, вот такой у них, видимо, зреет замысел", - сказал он в ходе брифинга по итогам заседания Исполнительного совета ОЗХО в Гааге, организованного на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня".