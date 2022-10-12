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Постпред при ОЗХО обвинил Запад в попытках потеснить Россию из организации - РИА Новости, 12.10.2022
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Постпред при ОЗХО обвинил Запад в попытках потеснить Россию из организации
Постпред при ОЗХО обвинил Запад в попытках потеснить Россию из организации - РИА Новости, 12.10.2022
Постпред при ОЗХО обвинил Запад в попытках потеснить Россию из организации
Запад ищет возможности ущемить интересы России в ключевых органах Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), применив уже отработанный "сирийский... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T15:59
2022-10-12T15:59
в мире
россия
организация по запрещению химического оружия
александр шульгин
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Запад ищет возможности ущемить интересы России в ключевых органах Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), применив уже отработанный "сирийский сценарий", заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Королевстве Нидерландов, постоянный представитель РФ при организации Александр Шульгин."Вот сейчас они исподволь начинают прощупывать, зондировать возможности, как нас потеснить, причем в первых рядах идут британцы. Именно они закидывают удочку "как бы нам прижать россиян в ОЗХО". Прямо они не говорят, но из кулуарных бесед и различных источников мы делаем вывод о том, что западные страны вознамерились, наверное, применить в отношении к России уже отработанный ими "сирийский сценарий", когда они приняли и провели карательную резолюцию по статье двенадцатой, поразили Сирию в правах и привилегиях, вот такой у них, видимо, зреет замысел", - сказал он в ходе брифинга по итогам заседания Исполнительного совета ОЗХО в Гааге, организованного на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня".
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60
в мире, россия, организация по запрещению химического оружия, александр шульгин
В мире, Россия, Организация по запрещению химического оружия, Александр Шульгин
15:59 12.10.2022
 
Постпред при ОЗХО обвинил Запад в попытках потеснить Россию из организации

Постпред при ОЗХО Шульгин: Запад ищет возможности ущемить интересы России в организации

© AP Photo / Peter DejongПостоянный представитель России при Организации Объединенных Наций по запрещению химического оружия Александр Шульгин
Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций по запрещению химического оружия Александр Шульгин - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© AP Photo / Peter Dejong
Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций по запрещению химического оружия Александр Шульгин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Запад ищет возможности ущемить интересы России в ключевых органах Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), применив уже отработанный "сирийский сценарий", заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Королевстве Нидерландов, постоянный представитель РФ при организации Александр Шульгин.
"Вот сейчас они исподволь начинают прощупывать, зондировать возможности, как нас потеснить, причем в первых рядах идут британцы. Именно они закидывают удочку "как бы нам прижать россиян в ОЗХО". Прямо они не говорят, но из кулуарных бесед и различных источников мы делаем вывод о том, что западные страны вознамерились, наверное, применить в отношении к России уже отработанный ими "сирийский сценарий", когда они приняли и провели карательную резолюцию по статье двенадцатой, поразили Сирию в правах и привилегиях, вот такой у них, видимо, зреет замысел", - сказал он в ходе брифинга по итогам заседания Исполнительного совета ОЗХО в Гааге, организованного на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня".
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
5 октября, 11:58
Россия предупреждала о провокациях Киева, заявил постпред при ОЗХО
 
В миреРоссияОрганизация по запрещению химического оружияАлександр Шульгин
 
 
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