https://ria.ru/20221012/otsenka-1823537457.html

Эксперт оценил новую стратегию нацбезопасности США в отношении России

Эксперт оценил новую стратегию нацбезопасности США в отношении России - РИА Новости, 12.10.2022

Эксперт оценил новую стратегию нацбезопасности США в отношении России

США в отношении России "немного отрезвели" и в чем-то начали придавать ей большую значимость, это следует из новой стратегии национальной безопасности страны,... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T21:56

2022-10-12T21:56

2022-10-12T21:56

франклин рузвельт

россия

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. США в отношении России "немного отрезвели" и в чем-то начали придавать ей большую значимость, это следует из новой стратегии национальной безопасности страны, где РФ названа "актуальной угрозой безопасности", рассказал РИА Новости директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.В среду была опубликована новая стратегия национальной безопасности США: КНР там была закреплена в статусе "самого серьезного геополитического вызова", Россия - в статусе актуальной угрозы безопасности. Кроме того, там говорится о том, что США не стремятся к конфликтам или новой холодной войне, не хотят перерастания конкуренции между странами в формирование "жестких блоков"."Здесь ничего принципиально нового США не сообщают. Они закрепляют позиции, которые уже обозначились ранее. Китай - главный конкурент и главный противник, но при этом они признают его значимость в мировой экономике", - сказал Рогулев.При этом он отметил, что важно понимать, что КНР и США "как сиамские близнецы" - у них большое взаимопроникновение экономик и гигантский товарооборот, причем у Китая преимущество - он продает больше, чем покупает в США, зарабатывая на Америке гигантские деньги. Кроме того, добавил эксперт, США в документе признают и то, что огромное количество компаний из Америки работают в Китае и для их возможного перевода оттуда нужны годы."Второй момент - в некотором роде повышается статус России. Раньше совсем списывали со счета, а теперь признают за Россией статус страны, которая в состоянии оказывать непосредственную угрозу США. В первую очередь имеется в виду ядерный потенциал", - добавил Рогулев, подчеркнув, что здесь говорится о том, что РФ в состоянии США не просто ответить, а ответить "разгромным образом". Таким образом, в документе фиксируются изменения - и в отношении Китая, и в отношении России."Что касается всего остального... Это такой фантик, обертка. То, что они не стремятся к блоковому противостоянию: вот Варшавский договор распущен, а НАТО остается. Против кого НАТО-то? Почему его не распустить было?" - отметил эксперт, комментируя документ в целом. Он также заметил, что в документе не говорится об американских базах за рубежом, о "порядке, основанном на правилах", "лидерстве и гегемонии".На вопрос о том, с чем связана переоценка роли России, Рогулев ответил так: "Долгое время в США бытовала такая позиция: что Россия - это нисходящая держава. Которая развивается не по восходящей, а нисходящей линии. Продолжает ослабевать, терять влияние". Эксперт напомнил, как еще Барак Обама во времена своего президентства заявлял о том, что экономика России "разорвана в клочья"."После последних шагов, ошибочных, связанных и с ошибками, и с просчетами - и в оценках состояния России, общества, экономики, роли России в мировой торговле и ее влияния в мире, а также связей России за пределами континента. Эти просчеты здесь не зафиксированы, но косвенно находят свое подтверждение в том, что они признают за Россией важную роль... Немного отрезвели. Не окончательно, потому что здравого смысла мы пока не наблюдаем", - добавил он.Эксперт подчеркнул, что касается здравого смысла, то с сегодняшними США можно провести аналогии с поздним СССР, когда идеология превалирует над здравым смыслом."Что у Европы, что у США. И это не только России касается, но и возьмите этот так называемый "зеленый поворот". Идеализм чистой воды", - резюмировал он.

https://ria.ru/20221012/ssha-1823200696.html

https://ria.ru/20221012/ssha-1823427967.html

https://ria.ru/20221010/amerika-1822637706.html

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франклин рузвельт, россия, сша, юрий рогулев, китай, барак обама, нато, в мире