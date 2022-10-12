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Банк "Открытие" восстановил работу сервисов после кибератаки - РИА Новости, 12.10.2022
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Банк "Открытие" восстановил работу сервисов после кибератаки
Банк "Открытие" восстановил работу сервисов после кибератаки - РИА Новости, 12.10.2022
Банк "Открытие" восстановил работу сервисов после кибератаки
Банк "Открытие" отразил кибератаку, его сервисы снова работают в обычном режиме, говорится в сообщении кредитной организации. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T12:46
2022-10-12T12:50
технологии
открытие (банк)
кибератаки
экономика
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Банк "Открытие" отразил кибератаку, его сервисы снова работают в обычном режиме, говорится в сообщении кредитной организации.В понедельник банк сообщал, что зафиксировал кибератаку, из-за чего сервисы дистанционного обслуживания могли работать медленнее."Мы отразили кибератаку. Сейчас все сервисы банка работают в обычном режиме, без ограничений скорости", - сообщил банк в своем Telegram-канале.
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технологии, открытие (банк), кибератаки, экономика
Технологии, Открытие (банк), Кибератаки, Экономика
12:46 12.10.2022 (обновлено: 12:50 12.10.2022)
 
Банк "Открытие" восстановил работу сервисов после кибератаки

Банк "Открытие" сообщил о восстановлении работы сервисов после кибератаки

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСотрудница банка в защитной маске в одном из отделений банка "Открытие"
Сотрудница банка в защитной маске в одном из отделений банка Открытие - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудница банка в защитной маске в одном из отделений банка "Открытие". Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Банк "Открытие" отразил кибератаку, его сервисы снова работают в обычном режиме, говорится в сообщении кредитной организации.
В понедельник банк сообщал, что зафиксировал кибератаку, из-за чего сервисы дистанционного обслуживания могли работать медленнее.
"Мы отразили кибератаку. Сейчас все сервисы банка работают в обычном режиме, без ограничений скорости", - сообщил банк в своем Telegram-канале.
Люди у стенда социальной сети ВКонтакте - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12:28
"ВКонтакте" работает в штатном режиме после кратковременных сбоев
 
ТехнологииОткрытие (банк)КибератакиЭкономика
 
 
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