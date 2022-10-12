https://ria.ru/20221012/otkrytie-1823340860.html

Банк "Открытие" восстановил работу сервисов после кибератаки

Банк "Открытие" восстановил работу сервисов после кибератаки - РИА Новости, 12.10.2022

Банк "Открытие" восстановил работу сервисов после кибератаки

Банк "Открытие" отразил кибератаку, его сервисы снова работают в обычном режиме, говорится в сообщении кредитной организации. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T12:46

2022-10-12T12:46

2022-10-12T12:50

технологии

открытие (банк)

кибератаки

экономика

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Банк "Открытие" отразил кибератаку, его сервисы снова работают в обычном режиме, говорится в сообщении кредитной организации.В понедельник банк сообщал, что зафиксировал кибератаку, из-за чего сервисы дистанционного обслуживания могли работать медленнее."Мы отразили кибератаку. Сейчас все сервисы банка работают в обычном режиме, без ограничений скорости", - сообщил банк в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20221012/vk-1823335688.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, открытие (банк), кибератаки, экономика