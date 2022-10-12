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В Запорожской области задержали мужчину, снабжавшего ВСУ данными о военных - РИА Новости, 12.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221012/osvedomitel-1823291159.html
В Запорожской области задержали мужчину, снабжавшего ВСУ данными о военных
В Запорожской области задержали мужчину, снабжавшего ВСУ данными о военных - РИА Новости, 12.10.2022
В Запорожской области задержали мужчину, снабжавшего ВСУ данными о военных
Росгвардия задержала в Запорожской области мужчину, передававшего через родственника данные о расположении и перемещении российской техники и военных, сообщает... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T10:08
2022-10-12T10:10
происшествия
запорожская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Росгвардия задержала в Запорожской области мужчину, передававшего через родственника данные о расположении и перемещении российской техники и военных, сообщает пресс-служба ведомства."В результате специальных адресных мероприятий, проводимых в Запорожской области, сотрудники СОБР Росгвардии задержали гражданина 1996 года рождения, подозреваемого в содействии ВСУ", - говорится в сообщении.Как рассказали в ведомстве, информацию он передавал через своего близкого родственника, проходившего службу в украинских войсках с апреля по август. Задержанный, в частности, рассказывал о расположении российских военных и техники, передавал координаты объектов жизнеобеспечения Запорожской области.В Росгвардии отметили, что информацию он получал в ходе личного наблюдения, а также через родственников и знакомых. Данные подозреваемый передавал по средствам связи и через специально созданный закрытый чат.В видеоролике Росгвардии задержанный заявляет, что осознавал, что своими действиями может нанести "вред и личном составу, и военной технике РФ". "Я признаю свою вину", - добавил он.
https://ria.ru/20221003/shpion-1821171593.html
запорожская область
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происшествия, запорожская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины
Происшествия, Запорожская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
10:08 12.10.2022 (обновлено: 10:10 12.10.2022)
 
В Запорожской области задержали мужчину, снабжавшего ВСУ данными о военных

Росгвардия задержала в Запорожской области мужчину, передававшего ВСУ данные о военных

© РИА Новости / Константин МихальчевскийСотрудники Росгвардии в зоне спецопрации
Сотрудники Росгвардии в зоне спецопрации - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Сотрудники Росгвардии в зоне спецопрации. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Росгвардия задержала в Запорожской области мужчину, передававшего через родственника данные о расположении и перемещении российской техники и военных, сообщает пресс-служба ведомства.
"В результате специальных адресных мероприятий, проводимых в Запорожской области, сотрудники СОБР Росгвардии задержали гражданина 1996 года рождения, подозреваемого в содействии ВСУ", - говорится в сообщении.
Как рассказали в ведомстве, информацию он передавал через своего близкого родственника, проходившего службу в украинских войсках с апреля по август. Задержанный, в частности, рассказывал о расположении российских военных и техники, передавал координаты объектов жизнеобеспечения Запорожской области.
В Росгвардии отметили, что информацию он получал в ходе личного наблюдения, а также через родственников и знакомых. Данные подозреваемый передавал по средствам связи и через специально созданный закрытый чат.
В видеоролике Росгвардии задержанный заявляет, что осознавал, что своими действиями может нанести "вред и личном составу, и военной технике РФ". "Я признаю свою вину", - добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЗапорожская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Вооруженные силы Украины
 
 
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