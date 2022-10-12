https://ria.ru/20221012/osvedomitel-1823291159.html

В Запорожской области задержали мужчину, снабжавшего ВСУ данными о военных

В Запорожской области задержали мужчину, снабжавшего ВСУ данными о военных - РИА Новости, 12.10.2022

В Запорожской области задержали мужчину, снабжавшего ВСУ данными о военных

Росгвардия задержала в Запорожской области мужчину, передававшего через родственника данные о расположении и перемещении российской техники и военных, сообщает... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T10:08

2022-10-12T10:08

2022-10-12T10:10

происшествия

запорожская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Росгвардия задержала в Запорожской области мужчину, передававшего через родственника данные о расположении и перемещении российской техники и военных, сообщает пресс-служба ведомства."В результате специальных адресных мероприятий, проводимых в Запорожской области, сотрудники СОБР Росгвардии задержали гражданина 1996 года рождения, подозреваемого в содействии ВСУ", - говорится в сообщении.Как рассказали в ведомстве, информацию он передавал через своего близкого родственника, проходившего службу в украинских войсках с апреля по август. Задержанный, в частности, рассказывал о расположении российских военных и техники, передавал координаты объектов жизнеобеспечения Запорожской области.В Росгвардии отметили, что информацию он получал в ходе личного наблюдения, а также через родственников и знакомых. Данные подозреваемый передавал по средствам связи и через специально созданный закрытый чат.В видеоролике Росгвардии задержанный заявляет, что осознавал, что своими действиями может нанести "вред и личном составу, и военной технике РФ". "Я признаю свою вину", - добавил он.

https://ria.ru/20221003/shpion-1821171593.html

запорожская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, запорожская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины