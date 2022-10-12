https://ria.ru/20221012/oruzhie-1823299126.html

Опрос показал отношение поляков к размещению американского ядерного оружия

Опрос показал отношение поляков к размещению американского ядерного оружия - РИА Новости, 12.10.2022

Опрос показал отношение поляков к размещению американского ядерного оружия

Более половины граждан Польши хотят, чтобы на территории их страны разместили американское ядерное оружие, свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T10:30

2022-10-12T10:30

2022-10-12T10:30

в мире

анджей дуда

польша

ibris

нато

право и справедливость

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ВАРШАВА, 12 окт – РИА Новости. Более половины граждан Польши хотят, чтобы на территории их страны разместили американское ядерное оружие, свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного лабораторией IBRiS.Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что размещение в Польше американского ядерного оружия является открытой темой. Он считает, что Польша могла бы принять участие в программе Nuclear Sharing. В рамках этой программы европейские государства НАТО размещают и хранят американское ядерное оружие.Данные опроса свидетельствуют, что 54,1% его участников считают, что Польша должна участвовать в программе Nuclear Sharing.Против этого высказались лишь 29,5% респондентов, а остальные заявили, что не имеют определенного мнения по данному вопросу.Активнее других за размещение в Польше ядерного оружия выступают сторонники правящей партии Польши "Право и справедливость" (68%), люди моложе 29 лет (93%), жители крупных городов (64%).Опрос проводился 7 и 8 октября по методу CATI (телефонное интервью) в группе из 1,1 тысячи респондентов.

https://ria.ru/20221012/nefteprovod-1823282088.html

https://ria.ru/20221012/bayden-1823269395.html

польша

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в мире, анджей дуда, польша, ibris, нато, право и справедливость