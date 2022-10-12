https://ria.ru/20221012/opros-1823513198.html

Французские власти не справляются с кризисом на НПЗ, показал опрос

Французские власти не справляются с кризисом на НПЗ, показал опрос - РИА Новости, 12.10.2022

Французские власти не справляются с кризисом на НПЗ, показал опрос

Восемь из 10 французов уверены, что власти плохо справляются с кризисной ситуацией на нефтеперерабатывающих заводах страны, которая привела к нехватке топлива... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T19:43

2022-10-12T19:43

2022-10-12T19:53

в мире

эммануэль макрон

франция

гавр

нормандия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150725/56/1507255606_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_d339d0f2997c9292b43e30850fbede11.jpg

ПАРИЖ, 12 окт – РИА Новости. Восемь из 10 французов уверены, что власти плохо справляются с кризисной ситуацией на нефтеперерабатывающих заводах страны, которая привела к нехватке топлива на каждой третьей АЗС во Франции, следует из опроса Elabe для BFMTV, опубликованного в среду."79% опрошенных французов считают, что Эммануэль Макрон и правительство не справляются с ситуацией", - сообщает телеканал.При этом мнения французов по поводу того, должны ли власти согласиться требованиями бастующих о повышении зарплаты разделились: 51% высказались за, а 48% против. То же касается и общей поддержки протестов: 42% опрошенных поддерживают это движение, а 40% сообщили, что не одобряют его.При этом в среднем по Франции менее половины населения ответили, что "не могут или с трудом могут" найти топливо на заправках, Однако в северных регионах страны, которые ситуация с нехваткой топлива затронула больше всего, эта цифра составляет 80%.Забастовки на нефтеперерабатывающих заводах TotalEnergies начались 27 сентября, сотрудники требуют повысить заработную плату на 10%, а также индексировать зарплату за 2022 год с учетом рекордно высокой инфляции.На данный момент блокированы 4 из 5 заводов, принадлежащих компании: крупнейший во Франции НПЗ недалеко от города Гавр в Нормандии, на который приходится 22% нефтеперерабатывающих мощностей Франции, а также НПЗ в коммунах Фейзин и Донж, биоперерабатывающий завод La Mede в коммуне Шатонёф-ле-Мартиг и топливное хранилище Гранпюи.Также забастовки проходят на НПЗ Фос и НПЗ Порт-Жером-Граваншон компании Esso-Exxonmobil. Ранее в среду власти Франции приступили к разблокированию нефтехранилища на НПЗ Порт-Жером-Граваншон.Забастовки привели к нехватке топлива на каждой третьей заправке по всей территории страны.

https://ria.ru/20221012/totalenergies-1823497532.html

https://ria.ru/20221011/zabastovki-1823172211.html

франция

гавр

нормандия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, эммануэль макрон, франция, гавр, нормандия