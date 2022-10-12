https://ria.ru/20221012/opros-1823513198.html
Французские власти не справляются с кризисом на НПЗ, показал опрос
Французские власти не справляются с кризисом на НПЗ, показал опрос - РИА Новости, 12.10.2022
Французские власти не справляются с кризисом на НПЗ, показал опрос
Восемь из 10 французов уверены, что власти плохо справляются с кризисной ситуацией на нефтеперерабатывающих заводах страны, которая привела к нехватке топлива... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T19:43
2022-10-12T19:43
2022-10-12T19:53
в мире
эммануэль макрон
франция
гавр
нормандия
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ПАРИЖ, 12 окт – РИА Новости. Восемь из 10 французов уверены, что власти плохо справляются с кризисной ситуацией на нефтеперерабатывающих заводах страны, которая привела к нехватке топлива на каждой третьей АЗС во Франции, следует из опроса Elabe для BFMTV, опубликованного в среду."79% опрошенных французов считают, что Эммануэль Макрон и правительство не справляются с ситуацией", - сообщает телеканал.При этом мнения французов по поводу того, должны ли власти согласиться требованиями бастующих о повышении зарплаты разделились: 51% высказались за, а 48% против. То же касается и общей поддержки протестов: 42% опрошенных поддерживают это движение, а 40% сообщили, что не одобряют его.При этом в среднем по Франции менее половины населения ответили, что "не могут или с трудом могут" найти топливо на заправках, Однако в северных регионах страны, которые ситуация с нехваткой топлива затронула больше всего, эта цифра составляет 80%.Забастовки на нефтеперерабатывающих заводах TotalEnergies начались 27 сентября, сотрудники требуют повысить заработную плату на 10%, а также индексировать зарплату за 2022 год с учетом рекордно высокой инфляции.На данный момент блокированы 4 из 5 заводов, принадлежащих компании: крупнейший во Франции НПЗ недалеко от города Гавр в Нормандии, на который приходится 22% нефтеперерабатывающих мощностей Франции, а также НПЗ в коммунах Фейзин и Донж, биоперерабатывающий завод La Mede в коммуне Шатонёф-ле-Мартиг и топливное хранилище Гранпюи.Также забастовки проходят на НПЗ Фос и НПЗ Порт-Жером-Граваншон компании Esso-Exxonmobil. Ранее в среду власти Франции приступили к разблокированию нефтехранилища на НПЗ Порт-Жером-Граваншон.Забастовки привели к нехватке топлива на каждой третьей заправке по всей территории страны.
https://ria.ru/20221012/totalenergies-1823497532.html
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в мире, эммануэль макрон, франция, гавр, нормандия
В мире, Эммануэль Макрон, Франция, Гавр, Нормандия
19:43 12.10.2022 (обновлено: 19:53 12.10.2022)
Французские власти не справляются с кризисом на НПЗ, показал опрос
Опрос Elabe: 79 процентов французов считают, что власти не справляются с кризисом на НПЗ
ПАРИЖ, 12 окт – РИА Новости.
Восемь из 10 французов уверены, что власти плохо справляются с кризисной ситуацией на нефтеперерабатывающих заводах страны, которая привела к нехватке топлива на каждой третьей АЗС во Франции, следует
из опроса Elabe для BFMTV, опубликованного в среду.
"79% опрошенных французов считают, что Эммануэль Макрон
и правительство не справляются с ситуацией", - сообщает телеканал.
При этом мнения французов по поводу того, должны ли власти согласиться требованиями бастующих о повышении зарплаты разделились: 51% высказались за, а 48% против. То же касается и общей поддержки протестов: 42% опрошенных поддерживают это движение, а 40% сообщили, что не одобряют его.
При этом в среднем по Франции менее половины населения ответили, что "не могут или с трудом могут" найти топливо на заправках, Однако в северных регионах страны, которые ситуация с нехваткой топлива затронула больше всего, эта цифра составляет 80%.
Забастовки на нефтеперерабатывающих заводах TotalEnergies начались 27 сентября, сотрудники требуют повысить заработную плату на 10%, а также индексировать зарплату за 2022 год с учетом рекордно высокой инфляции.
На данный момент блокированы 4 из 5 заводов, принадлежащих компании: крупнейший во Франции НПЗ недалеко от города Гавр
в Нормандии
, на который приходится 22% нефтеперерабатывающих мощностей Франции, а также НПЗ в коммунах Фейзин и Донж, биоперерабатывающий завод La Mede в коммуне Шатонёф-ле-Мартиг и топливное хранилище Гранпюи.
Также забастовки проходят на НПЗ Фос и НПЗ Порт-Жером-Граваншон компании Esso-Exxonmobil. Ранее в среду власти Франции приступили к разблокированию нефтехранилища на НПЗ Порт-Жером-Граваншон.
Забастовки привели к нехватке топлива на каждой третьей заправке по всей территории страны.