23:14 12.10.2022 (обновлено: 23:47 12.10.2022)
Польский оператор нефтепровода "Дружба" не выявил вины третьих лиц в аварии
Польский оператор Pern не выявил вины третьих лиц в разливе нефти на трубопроводе "Дружба"
© AP Photo / Bela SzandelszkyИнженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба"
© AP Photo / Bela Szandelszky
Инженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба". Архивное фото
ВАРШАВА, 12 окт — РИА Новости. Польский оператор Pern не выявил вины третьих лиц в разливе нефти на трубопроводе "Дружба", сообщили в компании.
"После удаления большей части загрязнений с участка, расположенного рядом с поврежденным вчера нефтепроводом, технические службы Pern локализировали место утечки. Из первичных выводов и способа деформации трубопровода следует, что на данный момент нет признаков вмешательства третьих лиц", — говорится в заявлении.
Отмечается, что сейчас специалисты проводят подробные исследования, для того чтобы определить причину произошедшего и провести ремонт магистрали.
Помимо восстановления работы трубопровода, Pern сообщил о начале "интенсивных работ по мелиорации участка (кукурузное поле, на котором разлилась нефть. — Прим. ред.), чтобы как можно скорее вернуть его в исходное состояние".
Помимо восстановления работы трубопровода, Pern сообщил о начале "интенсивных работ по мелиорации участка (кукурузное поле, на котором разлилась нефть. — Прим. ред.), чтобы как можно скорее вернуть его в исходное состояние".
В среду утром польский оператор Pern сообщил о разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода "Дружба" — той, что идет в Германию. В правительстве Польши считают, что оснований говорить о диверсии нет. Власти немецкой земли Бранденбург, со своей стороны, заявили, что отметили падение давления в трубопроводе. По словам главы местного Минэкономики Йорга Штайнбаха, работы по устранению утечки займут от двух до десяти дней.
Нефтепровод "Дружба" — самый протяженный в мире, его длина около четырех тысяч километров. Он берет начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии, Польши и Германии, южный — через Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.