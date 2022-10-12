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Польский оператор нефтепровода "Дружба" не выявил вины третьих лиц в аварии

Польский оператор нефтепровода "Дружба" не выявил вины третьих лиц в аварии - РИА Новости, 12.10.2022

Польский оператор нефтепровода "Дружба" не выявил вины третьих лиц в аварии

Польский оператор Pern не выявил вины третьих лиц в разливе нефти на трубопроводе "Дружба", сообщили в компании. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T23:14

2022-10-12T23:14

2022-10-12T23:47

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ВАРШАВА, 12 окт — РИА Новости. Польский оператор Pern не выявил вины третьих лиц в разливе нефти на трубопроводе "Дружба", сообщили в компании."После удаления большей части загрязнений с участка, расположенного рядом с поврежденным вчера нефтепроводом, технические службы Pern локализировали место утечки. Из первичных выводов и способа деформации трубопровода следует, что на данный момент нет признаков вмешательства третьих лиц", — говорится в заявлении.Отмечается, что сейчас специалисты проводят подробные исследования, для того чтобы определить причину произошедшего и провести ремонт магистрали.Помимо восстановления работы трубопровода, Pern сообщил о начале "интенсивных работ по мелиорации участка (кукурузное поле, на котором разлилась нефть. — Прим. ред.), чтобы как можно скорее вернуть его в исходное состояние".В среду утром польский оператор Pern сообщил о разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода "Дружба" — той, что идет в Германию. В правительстве Польши считают, что оснований говорить о диверсии нет. Власти немецкой земли Бранденбург, со своей стороны, заявили, что отметили падение давления в трубопроводе. По словам главы местного Минэкономики Йорга Штайнбаха, работы по устранению утечки займут от двух до десяти дней.Нефтепровод "Дружба" — самый протяженный в мире, его длина около четырех тысяч километров. Он берет начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии, Польши и Германии, южный — через Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.

https://ria.ru/20221012/nefteprovod-1823338732.html

https://ria.ru/20221012/gaz-1823391634.html

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в мире, германия, польша, бранденбург