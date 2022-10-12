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Польский оператор нефтепровода "Дружба" не выявил вины третьих лиц в аварии - РИА Новости, 12.10.2022
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Польский оператор нефтепровода "Дружба" не выявил вины третьих лиц в аварии
Польский оператор нефтепровода "Дружба" не выявил вины третьих лиц в аварии - РИА Новости, 12.10.2022
Польский оператор нефтепровода "Дружба" не выявил вины третьих лиц в аварии
Польский оператор Pern не выявил вины третьих лиц в разливе нефти на трубопроводе "Дружба", сообщили в компании. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T23:14
2022-10-12T23:47
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ВАРШАВА, 12 окт — РИА Новости. Польский оператор Pern не выявил вины третьих лиц в разливе нефти на трубопроводе "Дружба", сообщили в компании."После удаления большей части загрязнений с участка, расположенного рядом с поврежденным вчера нефтепроводом, технические службы Pern локализировали место утечки. Из первичных выводов и способа деформации трубопровода следует, что на данный момент нет признаков вмешательства третьих лиц", — говорится в заявлении.Отмечается, что сейчас специалисты проводят подробные исследования, для того чтобы определить причину произошедшего и провести ремонт магистрали.Помимо восстановления работы трубопровода, Pern сообщил о начале "интенсивных работ по мелиорации участка (кукурузное поле, на котором разлилась нефть. — Прим. ред.), чтобы как можно скорее вернуть его в исходное состояние".В среду утром польский оператор Pern сообщил о разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода "Дружба" — той, что идет в Германию. В правительстве Польши считают, что оснований говорить о диверсии нет. Власти немецкой земли Бранденбург, со своей стороны, заявили, что отметили падение давления в трубопроводе. По словам главы местного Минэкономики Йорга Штайнбаха, работы по устранению утечки займут от двух до десяти дней.Нефтепровод "Дружба" — самый протяженный в мире, его длина около четырех тысяч километров. Он берет начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии, Польши и Германии, южный — через Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.
https://ria.ru/20221012/nefteprovod-1823338732.html
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в мире, германия, польша, бранденбург
В мире, Германия, Польша, Бранденбург
23:14 12.10.2022 (обновлено: 23:47 12.10.2022)
 
Польский оператор нефтепровода "Дружба" не выявил вины третьих лиц в аварии

Польский оператор Pern не выявил вины третьих лиц в разливе нефти на трубопроводе "Дружба"

© AP Photo / Bela SzandelszkyИнженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба"
Инженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Инженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба". Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 12 окт — РИА Новости. Польский оператор Pern не выявил вины третьих лиц в разливе нефти на трубопроводе "Дружба", сообщили в компании.
"После удаления большей части загрязнений с участка, расположенного рядом с поврежденным вчера нефтепроводом, технические службы Pern локализировали место утечки. Из первичных выводов и способа деформации трубопровода следует, что на данный момент нет признаков вмешательства третьих лиц", — говорится в заявлении.
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Отмечается, что сейчас специалисты проводят подробные исследования, для того чтобы определить причину произошедшего и провести ремонт магистрали.

Помимо восстановления работы трубопровода, Pern сообщил о начале "интенсивных работ по мелиорации участка (кукурузное поле, на котором разлилась нефть. — Прим. ред.), чтобы как можно скорее вернуть его в исходное состояние".
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В среду утром польский оператор Pern сообщил о разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода "Дружба" — той, что идет в Германию. В правительстве Польши считают, что оснований говорить о диверсии нет. Власти немецкой земли Бранденбург, со своей стороны, заявили, что отметили падение давления в трубопроводе. По словам главы местного Минэкономики Йорга Штайнбаха, работы по устранению утечки займут от двух до десяти дней.
Нефтепровод "Дружба" — самый протяженный в мире, его длина около четырех тысяч километров. Он берет начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии, Польши и Германии, южный — через Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.
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