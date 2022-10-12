Байден переоценит отношения США и Саудовской Аравии из-за сделки ОПЕК+
Байден начал переоценку отношений США и Саудовской Аравии из-за сделки ОПЕК+
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден уже начал переоценку отношений США с Саудовской Аравией в свете решения ОПЕК+ и намерен скоординировать с конгрессом дальнейшие шаги, заявил на брифинге советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Президент изучит все факторы", - сказал Салливан на вопрос о переоценке отношений США с Саудовской Аравией, к чему призывают члены конгресса в свете принятого на прошлой неделе решения ОПЕК+ об ограничении нефтедобычи.
"Он (президент Байден - ред.) хочет обсудить с конгрессом, ...и затем в надлежащее время будет принято решение о том, куда двигаться дальше", - сказал Салливан. Он подчеркнул, что решение примут с учетом первостепенных интересов американцев. "Он (президент Байден - ред.) хочет иметь возможность методично провести переоценку (отношений - ред.), сделать это стратегически", - подчеркнул Салливан, отметив, что отношения Вашингтона и Саудовской Аравии "носят ответственный характер и проверены временем".
Ранее во вторник Белый дом заявил, что США проводят ревизию отношений с Саудовской Аравией, а Байден считает, что их нужно менять. Сам Байден говорил телеканалу CNN, что Эр-Рияд ждут "последствия" за пролоббированное решение ОПЕК+ сократить нефтедобычу, но отказался их конкретизировать. В Вашингтоне винят саудовские власти в лоббировании недавнего решения ОПЕК+ сократить нефтедобычу на 2 миллиона баррелей в сутки, несмотря на призывы американской стороны этого не делать. Многие в Вашингтоне призывают администрацию прекратить поставки вооружения королевству, а также вывести из Саудовской Аравии военный контингент США.
На прошлой неделе нефтедобывающие страны в составе альянса ОПЕК+ на первой очной с начала пандемии в 2020 году встрече в Вене договорились о сокращении добычи на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября, продлив сделку до конца 2023 года.