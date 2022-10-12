https://ria.ru/20221012/opek-1823506824.html

Байден переоценит отношения США и Саудовской Аравии из-за сделки ОПЕК+

Байден переоценит отношения США и Саудовской Аравии из-за сделки ОПЕК+ - РИА Новости, 12.10.2022

Байден переоценит отношения США и Саудовской Аравии из-за сделки ОПЕК+

Президент США Джо Байден уже начал переоценку отношений США с Саудовской Аравией в свете решения ОПЕК+ и намерен скоординировать с конгрессом дальнейшие шаги,... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T19:07

2022-10-12T19:07

2022-10-12T19:07

в мире

джо байден

сша

саудовская аравия

опек

санкции в отношении россии

джейк салливан

цены на нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/01/1820802637_0:40:3022:1739_1920x0_80_0_0_62cee191de937b8aab098583ff6902d7.jpg

ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден уже начал переоценку отношений США с Саудовской Аравией в свете решения ОПЕК+ и намерен скоординировать с конгрессом дальнейшие шаги, заявил на брифинге советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан."Президент изучит все факторы", - сказал Салливан на вопрос о переоценке отношений США с Саудовской Аравией, к чему призывают члены конгресса в свете принятого на прошлой неделе решения ОПЕК+ об ограничении нефтедобычи."Он (президент Байден - ред.) хочет обсудить с конгрессом, ...и затем в надлежащее время будет принято решение о том, куда двигаться дальше", - сказал Салливан. Он подчеркнул, что решение примут с учетом первостепенных интересов американцев. "Он (президент Байден - ред.) хочет иметь возможность методично провести переоценку (отношений - ред.), сделать это стратегически", - подчеркнул Салливан, отметив, что отношения Вашингтона и Саудовской Аравии "носят ответственный характер и проверены временем".Ранее во вторник Белый дом заявил, что США проводят ревизию отношений с Саудовской Аравией, а Байден считает, что их нужно менять. Сам Байден говорил телеканалу CNN, что Эр-Рияд ждут "последствия" за пролоббированное решение ОПЕК+ сократить нефтедобычу, но отказался их конкретизировать. В Вашингтоне винят саудовские власти в лоббировании недавнего решения ОПЕК+ сократить нефтедобычу на 2 миллиона баррелей в сутки, несмотря на призывы американской стороны этого не делать. Многие в Вашингтоне призывают администрацию прекратить поставки вооружения королевству, а также вывести из Саудовской Аравии военный контингент США.На прошлой неделе нефтедобывающие страны в составе альянса ОПЕК+ на первой очной с начала пандемии в 2020 году встрече в Вене договорились о сокращении добычи на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября, продлив сделку до конца 2023 года.

https://ria.ru/20221009/opek-1822599331.html

https://ria.ru/20221012/emiraty-1823208166.html

сша

саудовская аравия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, джо байден, сша, саудовская аравия, опек, санкции в отношении россии, джейк салливан, цены на нефть