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Байден переоценит отношения США и Саудовской Аравии из-за сделки ОПЕК+ - РИА Новости, 12.10.2022
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Байден переоценит отношения США и Саудовской Аравии из-за сделки ОПЕК+
Байден переоценит отношения США и Саудовской Аравии из-за сделки ОПЕК+ - РИА Новости, 12.10.2022
Байден переоценит отношения США и Саудовской Аравии из-за сделки ОПЕК+
Президент США Джо Байден уже начал переоценку отношений США с Саудовской Аравией в свете решения ОПЕК+ и намерен скоординировать с конгрессом дальнейшие шаги,... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T19:07
2022-10-12T19:07
в мире
джо байден
сша
саудовская аравия
опек
санкции в отношении россии
джейк салливан
цены на нефть
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ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден уже начал переоценку отношений США с Саудовской Аравией в свете решения ОПЕК+ и намерен скоординировать с конгрессом дальнейшие шаги, заявил на брифинге советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан."Президент изучит все факторы", - сказал Салливан на вопрос о переоценке отношений США с Саудовской Аравией, к чему призывают члены конгресса в свете принятого на прошлой неделе решения ОПЕК+ об ограничении нефтедобычи."Он (президент Байден - ред.) хочет обсудить с конгрессом, ...и затем в надлежащее время будет принято решение о том, куда двигаться дальше", - сказал Салливан. Он подчеркнул, что решение примут с учетом первостепенных интересов американцев. "Он (президент Байден - ред.) хочет иметь возможность методично провести переоценку (отношений - ред.), сделать это стратегически", - подчеркнул Салливан, отметив, что отношения Вашингтона и Саудовской Аравии "носят ответственный характер и проверены временем".Ранее во вторник Белый дом заявил, что США проводят ревизию отношений с Саудовской Аравией, а Байден считает, что их нужно менять. Сам Байден говорил телеканалу CNN, что Эр-Рияд ждут "последствия" за пролоббированное решение ОПЕК+ сократить нефтедобычу, но отказался их конкретизировать. В Вашингтоне винят саудовские власти в лоббировании недавнего решения ОПЕК+ сократить нефтедобычу на 2 миллиона баррелей в сутки, несмотря на призывы американской стороны этого не делать. Многие в Вашингтоне призывают администрацию прекратить поставки вооружения королевству, а также вывести из Саудовской Аравии военный контингент США.На прошлой неделе нефтедобывающие страны в составе альянса ОПЕК+ на первой очной с начала пандемии в 2020 году встрече в Вене договорились о сокращении добычи на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября, продлив сделку до конца 2023 года.
https://ria.ru/20221009/opek-1822599331.html
https://ria.ru/20221012/emiraty-1823208166.html
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саудовская аравия
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в мире, джо байден, сша, саудовская аравия, опек, санкции в отношении россии, джейк салливан, цены на нефть
В мире, Джо Байден, США, Саудовская Аравия, ОПЕК, Санкции в отношении России, Джейк Салливан, Цены на нефть
19:07 12.10.2022
 
Байден переоценит отношения США и Саудовской Аравии из-за сделки ОПЕК+

Байден начал переоценку отношений США и Саудовской Аравии из-за сделки ОПЕК+

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден уже начал переоценку отношений США с Саудовской Аравией в свете решения ОПЕК+ и намерен скоординировать с конгрессом дальнейшие шаги, заявил на брифинге советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Президент изучит все факторы", - сказал Салливан на вопрос о переоценке отношений США с Саудовской Аравией, к чему призывают члены конгресса в свете принятого на прошлой неделе решения ОПЕК+ об ограничении нефтедобычи.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
9 октября, 14:13
В Кремле решение ОПЕК+ по добыче нефти назвали победой здравого смысла
"Он (президент Байден - ред.) хочет обсудить с конгрессом, ...и затем в надлежащее время будет принято решение о том, куда двигаться дальше", - сказал Салливан. Он подчеркнул, что решение примут с учетом первостепенных интересов американцев. "Он (президент Байден - ред.) хочет иметь возможность методично провести переоценку (отношений - ред.), сделать это стратегически", - подчеркнул Салливан, отметив, что отношения Вашингтона и Саудовской Аравии "носят ответственный характер и проверены временем".
Ранее во вторник Белый дом заявил, что США проводят ревизию отношений с Саудовской Аравией, а Байден считает, что их нужно менять. Сам Байден говорил телеканалу CNN, что Эр-Рияд ждут "последствия" за пролоббированное решение ОПЕК+ сократить нефтедобычу, но отказался их конкретизировать. В Вашингтоне винят саудовские власти в лоббировании недавнего решения ОПЕК+ сократить нефтедобычу на 2 миллиона баррелей в сутки, несмотря на призывы американской стороны этого не делать. Многие в Вашингтоне призывают администрацию прекратить поставки вооружения королевству, а также вывести из Саудовской Аравии военный контингент США.
На прошлой неделе нефтедобывающие страны в составе альянса ОПЕК+ на первой очной с начала пандемии в 2020 году встрече в Вене договорились о сокращении добычи на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября, продлив сделку до конца 2023 года.
Президент России Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян (слева) во время встречи - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
08:00
"Пороховая бочка" планеты взрываться не намерена
 
В миреДжо БайденСШАСаудовская АравияОПЕКСанкции в отношении РоссииДжейк СалливанЦены на нефть
 
 
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