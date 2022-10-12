https://ria.ru/20221012/opek-1823382282.html

Путин пообещал продолжить координацию по ОПЕК+

Путин пообещал продолжить координацию по ОПЕК+ - РИА Новости, 12.10.2022

Путин пообещал продолжить координацию по ОПЕК+

Координация по ОПЕК+ продолжится для предсказуемости рынка, этот вопрос является ключевым, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T14:35

2022-10-12T14:35

2022-10-12T14:35

экономика

цены на нефть

россия

опек

владимир путин

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Координация по ОПЕК+ продолжится для предсказуемости рынка, этот вопрос является ключевым, заявил президент РФ Владимир Путин.По его словам, принципиальная позиция РФ состоит в том, что стабильность, сбалансированность энергетических рынков и безопасное будущее народов можно обеспечить только совместными усилиями, "в открытом, честном диалоге, на принципах солидарной ответственности и учета национальных интересов друг друга"."Именно такой диалог у нас наложен с партнерами по соглашению ОПЕК+... Как вы знаете, совсем недавно были достигнуты очередные договоренности в рамках этого соглашения. Они учитывают прежде всего динамику спроса и предложения на нефть, а также долгосрочные программы нефтяной отрасли, которые, как уже сказал, объективно недофинансированы", - заявил Путин на форуме "Российская энергетическая неделя". Форум проходит в Москве с 12 по 14 октября, РИА Новости выступает его информационным партнером.Путин уточнил, что в октябре квота на добычу нефти в странах ОПЕК+ останется на уровне августа, а затем будет снижена на 2 миллиона баррелей в сутки. Он также выразил надежд. что такие решения устроят и производителей, и потребителей нефти. "При этом координация действий партнеров по ОПЕК+ обязательно продолжится для обеспечения стабильности и предсказуемости рынка. А специалисты понимают, что вопрос предсказуемости является абсолютно ключевым", - подчеркнул глава государства.На прошлой неделе нефтедобывающие страны в составе альянса ОПЕК+ на первой очной с начала пандемии в 2020 году встрече в Вене договорились о сокращении добычи на два миллиона баррелей в сутки, начиная с ноября, продлив сделку до конца 2023 года.

https://ria.ru/20221005/neft-1821797726.html

https://ria.ru/20221012/emiraty-1823208166.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

экономика, цены на нефть, россия, опек, владимир путин