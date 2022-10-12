Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил, что решение ОПЕК+ направлено на балансировку рынка - РИА Новости, 12.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221012/opek-1823367640.html
Путин заявил, что решение ОПЕК+ направлено на балансировку рынка
Путин заявил, что решение ОПЕК+ направлено на балансировку рынка - РИА Новости, 12.10.2022
Путин заявил, что решение ОПЕК+ направлено на балансировку рынка
Решение ОПЕК+ направлено на балансировку мирового рынка, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме "Российская энергетическая неделя". РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T14:04
2022-10-12T14:23
опек
владимир путин
экономика
россия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568200742_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_6edd47873e47e2817893f91ef9ab6bb9.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Решение ОПЕК+ направлено на балансировку мирового рынка, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме "Российская энергетическая неделя"."При чем здесь решение ОПЕК+? Решение ОПЕК+ направлено исключительно на балансировку мирового рынка. Нашли еще крайнего - ОПЕК+, при чем здесь это? То есть, понятно, что просто собственные ошибки прикрывают", - сказал Путин.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20221009/opek-1822599331.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568200742_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_c611962ee7534e8471a931f354432f8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
опек, владимир путин, экономика, россия, москва
ОПЕК, Владимир Путин, Экономика, Россия, Москва
14:04 12.10.2022 (обновлено: 14:23 12.10.2022)
 
Путин заявил, что решение ОПЕК+ направлено на балансировку рынка

Путин заявил, что решение ОПЕК+ направлено на балансировку мирового рынка

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкШтаб-квартира ОПЕК
Штаб-квартира ОПЕК - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Штаб-квартира ОПЕК. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Решение ОПЕК+ направлено на балансировку мирового рынка, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме "Российская энергетическая неделя".
"При чем здесь решение ОПЕК+? Решение ОПЕК+ направлено исключительно на балансировку мирового рынка. Нашли еще крайнего - ОПЕК+, при чем здесь это? То есть, понятно, что просто собственные ошибки прикрывают", - сказал Путин.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
9 октября, 14:13
В Кремле решение ОПЕК+ по добыче нефти назвали победой здравого смысла
 
ОПЕКВладимир ПутинЭкономикаРоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала