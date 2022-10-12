https://ria.ru/20221012/opek-1823367640.html

Путин заявил, что решение ОПЕК+ направлено на балансировку рынка

Путин заявил, что решение ОПЕК+ направлено на балансировку рынка - РИА Новости, 12.10.2022

Путин заявил, что решение ОПЕК+ направлено на балансировку рынка

Решение ОПЕК+ направлено на балансировку мирового рынка, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме "Российская энергетическая неделя". РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T14:04

2022-10-12T14:04

2022-10-12T14:23

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Решение ОПЕК+ направлено на балансировку мирового рынка, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме "Российская энергетическая неделя"."При чем здесь решение ОПЕК+? Решение ОПЕК+ направлено исключительно на балансировку мирового рынка. Нашли еще крайнего - ОПЕК+, при чем здесь это? То есть, понятно, что просто собственные ошибки прикрывают", - сказал Путин.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20221009/opek-1822599331.html

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опек, владимир путин, экономика, россия, москва