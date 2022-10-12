https://ria.ru/20221012/ombudsmen-1823356658.html

"Новые люди" предложили создать должность военного омбудсмена

"Новые люди" предложили создать должность военного омбудсмена - РИА Новости, 12.10.2022

"Новые люди" предложили создать должность военного омбудсмена

Фракция "Новые люди" внесла в ГД законопроект, предусматривающий создание должности военного омбудсмена в РФ для разрешения проблем, возникающих в ходе... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T13:31

2022-10-12T13:31

2022-10-12T14:12

россия

общество

госдума рф

частичная мобилизация в россии

партия "новые люди"

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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Фракция "Новые люди" внесла в ГД законопроект, предусматривающий создание должности военного омбудсмена в РФ для разрешения проблем, возникающих в ходе частичной мобилизации.В проекте речь идет о защите прав военнообязанных и военнослужащих в РФ в связи с "широким распространением неправомерного призыва на военную службу", сообщила пресс-служба партии."Актуальность создания института уполномоченных по защите прав военнообязанных и военнослужащих в Российской Федерации обусловлена широким распространением неправомерного призыва на военную службу военнообязанных в рамках осуществления в Российской Федерации частичной мобилизации, приходящейся на основании указа президента "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации", - сказано в пояснительной записке к проекту, ее цитирует пресс-служба.В пояснительной записке к проекту отмечаются случаи распространения повесток категориям граждан, которые не подлежат призыву - многодетным отцам или людям, страдающим хроническими болезнями."Дополнительной гарантией, обеспечивающей реализацию и защиту прав и законных интересов военнослужащих и военнообязанных, является создание института уполномоченных по защите прав военнослужащих и военнообязанных в России", - отмечается в пояснительной записке.В соответствии с законопроектом, уполномоченный назначается на должность президентом Российской Федерации сроком на пять лет без возможности занимать указанную должность более двух сроков. Также указано, что на уполномоченного "возлагается функция по обеспечению гарантий государственной защиты прав и законных интересов военнослужащих и военнообязанных, реализации и соблюдения прав и законных интересов военнослужащих и военнообязанных государственными органами, органами местного самоуправления и должностными лицами"."Нужна системная работа по защите прав тех, кто с оружием в руках защищает сейчас Родину. Существующего института гражданских омбудсменов явно недостаточно... Если мобилизуемые и призываемые на фронт будут уверены в своих правах, это не только успокоит общество, но и повысит боеспособность и эффективность войск. А это то, что нужно сейчас для скорейшей победы", - приводит слова главы партии "Новые люди" Алексея Нечаева его пресс-служба.

https://ria.ru/20221004/voenkomat-1821553032.html

https://ria.ru/20221012/informatsiya-1823278141.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, общество, госдума рф, частичная мобилизация в россии, партия "новые люди"