https://ria.ru/20221012/obvinenie-1823534907.html

В Белоруссии обвинили Запад в двойных стандартах

В Белоруссии обвинили Запад в двойных стандартах - РИА Новости, 12.10.2022

В Белоруссии обвинили Запад в двойных стандартах

Помощник министра обороны Белоруссии по идеологической работе в вооруженных силах Леонид Касинский заявил, что западные страны используют двойные стандарты при... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T21:30

2022-10-12T21:30

2022-10-12T21:36

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МИНСК, 12 окт – РИА Новости. Помощник министра обороны Белоруссии по идеологической работе в вооруженных силах Леонид Касинский заявил, что западные страны используют двойные стандарты при трактовке происходящих событий."Для достижения своих целей Западом будут использоваться двойные стандарты в трактовке происходящих событий, как они это делают всегда", - заявил Касинский на встрече с представителями органов госуправления, где обсуждались актуальные вопросы текущего развития Белоруссии. Слова помощника министра приводит официальный Telegram-канал минобороны.Касинский заявил, что ситуация вокруг Белоруссии остается "действительно напряженной"."В частности, сохраняется вероятность использования западными центрами принятия решений силовых методов для достижения своих целей. Пропорционально росту давления Запада на Россию с целью ее разгрома и уничтожения с политической карты мира уровень военной опасности для Республики Беларусь будет иметь тенденцию возрастания", - сказал он.Касинский добавил, что "нельзя исключать появления реальной угрозы разжигания в нашей стране внутреннего конфликта с дальнейшим вмешательством с целью его разрешения со стороны Запада".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, белоруссия, россия