https://ria.ru/20221012/obvinenie-1823534907.html
В Белоруссии обвинили Запад в двойных стандартах
В Белоруссии обвинили Запад в двойных стандартах - РИА Новости, 12.10.2022
В Белоруссии обвинили Запад в двойных стандартах
Помощник министра обороны Белоруссии по идеологической работе в вооруженных силах Леонид Касинский заявил, что западные страны используют двойные стандарты при... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T21:30
2022-10-12T21:30
2022-10-12T21:36
в мире
белоруссия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745996736_0:0:3224:1814_1920x0_80_0_0_82109646ac34a4d44c81ead4767257e4.jpg
МИНСК, 12 окт – РИА Новости. Помощник министра обороны Белоруссии по идеологической работе в вооруженных силах Леонид Касинский заявил, что западные страны используют двойные стандарты при трактовке происходящих событий."Для достижения своих целей Западом будут использоваться двойные стандарты в трактовке происходящих событий, как они это делают всегда", - заявил Касинский на встрече с представителями органов госуправления, где обсуждались актуальные вопросы текущего развития Белоруссии. Слова помощника министра приводит официальный Telegram-канал минобороны.Касинский заявил, что ситуация вокруг Белоруссии остается "действительно напряженной"."В частности, сохраняется вероятность использования западными центрами принятия решений силовых методов для достижения своих целей. Пропорционально росту давления Запада на Россию с целью ее разгрома и уничтожения с политической карты мира уровень военной опасности для Республики Беларусь будет иметь тенденцию возрастания", - сказал он.Касинский добавил, что "нельзя исключать появления реальной угрозы разжигания в нашей стране внутреннего конфликта с дальнейшим вмешательством с целью его разрешения со стороны Запада".
https://ria.ru/20221012/sotrudnichestvo-1823516650.html
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745996736_235:0:2964:2047_1920x0_80_0_0_293be2a3e10e3a38cd1963ece3f7de0d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, россия
В мире, Белоруссия, Россия
21:30 12.10.2022 (обновлено: 21:36 12.10.2022)
В Белоруссии обвинили Запад в двойных стандартах
Помощник главы МО Белоруссии Касинский обвинил западные страны в двойных стандартах
МИНСК, 12 окт – РИА Новости. Помощник министра обороны Белоруссии по идеологической работе в вооруженных силах Леонид Касинский заявил, что западные страны используют двойные стандарты при трактовке происходящих событий.
"Для достижения своих целей Западом будут использоваться двойные стандарты в трактовке происходящих событий, как они это делают всегда", - заявил Касинский на встрече с представителями органов госуправления, где обсуждались актуальные вопросы текущего развития Белоруссии. Слова помощника министра приводит официальный Telegram-канал минобороны.
Касинский заявил, что ситуация вокруг Белоруссии остается "действительно напряженной".
"В частности, сохраняется вероятность использования западными центрами принятия решений силовых методов для достижения своих целей. Пропорционально росту давления Запада на Россию
с целью ее разгрома и уничтожения с политической карты мира уровень военной опасности для Республики Беларусь будет иметь тенденцию возрастания", - сказал он.
Касинский добавил, что "нельзя исключать появления реальной угрозы разжигания в нашей стране внутреннего конфликта с дальнейшим вмешательством с целью его разрешения со стороны Запада".