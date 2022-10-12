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ВСУ активизировали удары по Ясиноватой - РИА Новости, 12.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221012/obstrely-1823549081.html
ВСУ активизировали удары по Ясиноватой
ВСУ активизировали удары по Ясиноватой - РИА Новости, 12.10.2022
ВСУ активизировали удары по Ясиноватой
Украинские военные в последнее время активизировали обстрелы города Ясиноватая в ДНР, уничтожая социальную инфраструктуру и препятствуя проведению... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T23:33
2022-10-12T23:33
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
ясиноватая
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости. Украинские военные в последнее время активизировали обстрелы города Ясиноватая в ДНР, уничтожая социальную инфраструктуру и препятствуя проведению восстановительных работ, сообщил РИА Новости глава городской администрации Дмитрий Шевченко."В последнюю неделю обстрелы у нас активизировались. В принципе, и до этого они не останавливались ни днем, ни ночью. Но сейчас могу сказать, что увеличилось количество обстрелов в несколько раз", - сказал Шевченко.По его словам, боевики украинского режима на постоянной основе обстреливают электроподстанции и газораспределительные станции, а близкое к линии фронта расположение города не всегда позволяет ремонтным бригадам восстанавливать инфраструктуру."К большому сожалению, у нас на территории Ясиноватского района есть населенные пункты, которые до сих пор остаются без электричества. Это прифронтовая зона, наши ремонтники не могут выйти и восстановить электроснабжение", - сказал чиновник.По данным администрации города, с февраля 2022 года зафиксировано более тысячи повреждений электрических сетей вследствие украинских обстрелов. Разрушено около 65% многоквартирного фонда и около 60% частного сектора. Кроме того, в течение только последней недели в городе один человек погиб и 11 ранены.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ясиноватая
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в мире, жкх, ясиноватая, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика
23:33 12.10.2022
 
ВСУ активизировали удары по Ясиноватой

Шевченко: ВСУ активизировали обстрелы Ясиноватой, уничтожая социальную инфраструктуру

© РИА Новости / Мария МарикянРазрушенный дом в Ясиноватой
Разрушенный дом в Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Мария Марикян
Разрушенный дом в Ясиноватой. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости. Украинские военные в последнее время активизировали обстрелы города Ясиноватая в ДНР, уничтожая социальную инфраструктуру и препятствуя проведению восстановительных работ, сообщил РИА Новости глава городской администрации Дмитрий Шевченко.
"В последнюю неделю обстрелы у нас активизировались. В принципе, и до этого они не останавливались ни днем, ни ночью. Но сейчас могу сказать, что увеличилось количество обстрелов в несколько раз", - сказал Шевченко.
По его словам, боевики украинского режима на постоянной основе обстреливают электроподстанции и газораспределительные станции, а близкое к линии фронта расположение города не всегда позволяет ремонтным бригадам восстанавливать инфраструктуру.
"К большому сожалению, у нас на территории Ясиноватского района есть населенные пункты, которые до сих пор остаются без электричества. Это прифронтовая зона, наши ремонтники не могут выйти и восстановить электроснабжение", - сказал чиновник.
По данным администрации города, с февраля 2022 года зафиксировано более тысячи повреждений электрических сетей вследствие украинских обстрелов. Разрушено около 65% многоквартирного фонда и около 60% частного сектора. Кроме того, в течение только последней недели в городе один человек погиб и 11 ранены.
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