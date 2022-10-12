https://ria.ru/20221012/obstrely-1823549081.html
ВСУ активизировали удары по Ясиноватой
ВСУ активизировали удары по Ясиноватой - РИА Новости, 12.10.2022
ВСУ активизировали удары по Ясиноватой
Украинские военные в последнее время активизировали обстрелы города Ясиноватая в ДНР, уничтожая социальную инфраструктуру и препятствуя проведению... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T23:33
2022-10-12T23:33
2022-10-12T23:33
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
ясиноватая
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818075959_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_f4c98c8d289987b588ad2fec11b97094.jpg
ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости. Украинские военные в последнее время активизировали обстрелы города Ясиноватая в ДНР, уничтожая социальную инфраструктуру и препятствуя проведению восстановительных работ, сообщил РИА Новости глава городской администрации Дмитрий Шевченко."В последнюю неделю обстрелы у нас активизировались. В принципе, и до этого они не останавливались ни днем, ни ночью. Но сейчас могу сказать, что увеличилось количество обстрелов в несколько раз", - сказал Шевченко.По его словам, боевики украинского режима на постоянной основе обстреливают электроподстанции и газораспределительные станции, а близкое к линии фронта расположение города не всегда позволяет ремонтным бригадам восстанавливать инфраструктуру."К большому сожалению, у нас на территории Ясиноватского района есть населенные пункты, которые до сих пор остаются без электричества. Это прифронтовая зона, наши ремонтники не могут выйти и восстановить электроснабжение", - сказал чиновник.По данным администрации города, с февраля 2022 года зафиксировано более тысячи повреждений электрических сетей вследствие украинских обстрелов. Разрушено около 65% многоквартирного фонда и около 60% частного сектора. Кроме того, в течение только последней недели в городе один человек погиб и 11 ранены.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ясиноватая
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818075959_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_cd989ce853046f172516b5375383d9ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, жкх, ясиноватая, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика
ВСУ активизировали удары по Ясиноватой
Шевченко: ВСУ активизировали обстрелы Ясиноватой, уничтожая социальную инфраструктуру
ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости.
Украинские военные в последнее время активизировали обстрелы города Ясиноватая в ДНР, уничтожая социальную инфраструктуру и препятствуя проведению восстановительных работ, сообщил
РИА Новости глава городской администрации Дмитрий Шевченко.
"В последнюю неделю обстрелы у нас активизировались. В принципе, и до этого они не останавливались ни днем, ни ночью. Но сейчас могу сказать, что увеличилось количество обстрелов в несколько раз", - сказал Шевченко.
По его словам, боевики украинского режима на постоянной основе обстреливают электроподстанции и газораспределительные станции, а близкое к линии фронта расположение города не всегда позволяет ремонтным бригадам восстанавливать инфраструктуру.
"К большому сожалению, у нас на территории Ясиноватского района есть населенные пункты, которые до сих пор остаются без электричества. Это прифронтовая зона, наши ремонтники не могут выйти и восстановить электроснабжение", - сказал чиновник.
По данным администрации города, с февраля 2022 года зафиксировано более тысячи повреждений электрических сетей вследствие украинских обстрелов. Разрушено около 65% многоквартирного фонда и около 60% частного сектора. Кроме того, в течение только последней недели в городе один человек погиб и 11 ранены.