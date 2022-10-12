https://ria.ru/20221012/obstrely-1823549081.html

ВСУ активизировали удары по Ясиноватой

ВСУ активизировали удары по Ясиноватой - РИА Новости, 12.10.2022

ВСУ активизировали удары по Ясиноватой

Украинские военные в последнее время активизировали обстрелы города Ясиноватая в ДНР, уничтожая социальную инфраструктуру и препятствуя проведению... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T23:33

2022-10-12T23:33

2022-10-12T23:33

специальная военная операция на украине

в мире

жкх

ясиноватая

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости. Украинские военные в последнее время активизировали обстрелы города Ясиноватая в ДНР, уничтожая социальную инфраструктуру и препятствуя проведению восстановительных работ, сообщил РИА Новости глава городской администрации Дмитрий Шевченко."В последнюю неделю обстрелы у нас активизировались. В принципе, и до этого они не останавливались ни днем, ни ночью. Но сейчас могу сказать, что увеличилось количество обстрелов в несколько раз", - сказал Шевченко.По его словам, боевики украинского режима на постоянной основе обстреливают электроподстанции и газораспределительные станции, а близкое к линии фронта расположение города не всегда позволяет ремонтным бригадам восстанавливать инфраструктуру."К большому сожалению, у нас на территории Ясиноватского района есть населенные пункты, которые до сих пор остаются без электричества. Это прифронтовая зона, наши ремонтники не могут выйти и восстановить электроснабжение", - сказал чиновник.По данным администрации города, с февраля 2022 года зафиксировано более тысячи повреждений электрических сетей вследствие украинских обстрелов. Разрушено около 65% многоквартирного фонда и около 60% частного сектора. Кроме того, в течение только последней недели в городе один человек погиб и 11 ранены.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ясиноватая

донецкая народная республика

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, жкх, ясиноватая, донецкая народная республика