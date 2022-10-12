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При обстреле поселка Русский Край под Горловкой погибли два мирных жителя

При обстреле поселка Русский Край под Горловкой погибли два мирных жителя - РИА Новости, 12.10.2022

При обстреле поселка Русский Край под Горловкой погибли два мирных жителя

Два мирных жителя погибли, еще один ранен при обстреле поселка Русский Край под Горловкой украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T19:53

2022-10-12T19:53

2022-10-12T19:58

специальная военная операция на украине

в мире

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стирол

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ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости. Два мирных жителя погибли, еще один ранен при обстреле поселка Русский Край под Горловкой украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько."К великому сожалению, вследствие обстрела горловского посёлка Русский край со стороны украинских неонацистов погибло двое мирных граждан – (с инициалами -ред.) Ч. С. В. 1982 года рождения и Г. Я. И. 1988 года рождения, один житель посёлка 1975 года рождения ранен", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецк (днр)

донецкая народная республика

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в мире, жкх, горловка, донецк (днр), иван приходько, донецкая народная республика, стирол