https://ria.ru/20221012/obstrel-1823498504.html
Украинские военные обстреляли Донецк
Украинские военные обстреляли Донецк - РИА Новости, 12.10.2022
Украинские военные обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили в среду по Донецку шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, также был нанесен удар по поселку Широкая Балка, сообщило... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T18:40
2022-10-12T18:40
2022-10-12T18:40
специальная военная операция на украине
в мире
сцкк
нато
донецк (днр)
красногоровка
кировский район
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ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили в среду по Донецку шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, также был нанесен удар по поселку Широкая Балка, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 17.20 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 17.30 - населенный пункт Новгородское – населенный пункт Широкая Балка: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра... 17.50 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.Представительство также зафиксировало обстрел поселка Пантелеймоновка. В 17.05 украинские войска выпустили по нему пять снарядов калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, сцкк, нато, донецк (днр), красногоровка, кировский район
Специальная военная операция на Украине, В мире, СЦКК, НАТО, Донецк (ДНР), Красногоровка, Кировский район
Украинские военные обстреляли Донецк
СЦКК ДНР: украинские военные выпустили шесть натовских снарядов по Донецку