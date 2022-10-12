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Украинские военные обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские военные обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 12.10.2022

Украинские военные обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка 10 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T18:06

2022-10-12T18:06

2022-10-12T18:13

специальная военная операция на украине

в мире

куйбышевский район

донецк (днр)

донецкая народная республика

сцкк

владимир путин

россия

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ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка 10 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.55 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - сообщило представительство в Telegram-канале.Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. В минувшую среду, 5 октября, Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

куйбышевский район

донецк (днр)

донецкая народная республика

россия

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в мире, куйбышевский район, донецк (днр), донецкая народная республика, сцкк, владимир путин, россия