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Украинские военные обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские военные обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 12.10.2022
Украинские военные обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка 10 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T18:06
2022-10-12T18:06
2022-10-12T18:13
специальная военная операция на украине
в мире
куйбышевский район
донецк (днр)
донецкая народная республика
сцкк
владимир путин
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ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка 10 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.55 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - сообщило представительство в Telegram-канале.Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. В минувшую среду, 5 октября, Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Куйбышевский район, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, СЦКК, Владимир Путин, Россия
18:06 12.10.2022 (обновлено: 18:13 12.10.2022)
Украинские военные обстреляли Куйбышевский район Донецка
СЦКК ДНР: украинские военные выпустили десять ракет по Куйбышевскому району Донецка