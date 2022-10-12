https://ria.ru/20221012/obstrel-1823394016.html

При обстрелах Макеевки и Донецка пострадали два мирных жителя

При обстрелах Макеевки и Донецка пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 12.10.2022

При обстрелах Макеевки и Донецка пострадали два мирных жителя

Мужчина в Куйбышевском районе Донецка и женщина в Червоногвардейском районе Макеевки пострадали при обстрелах городов украинскими войсками, сообщил в среду штаб РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T15:04

2022-10-12T15:04

2022-10-12T15:04

специальная военная операция на украине

в мире

жкх

донецк (днр)

макеевка

куйбышевский район

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ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости. Мужчина в Куйбышевском районе Донецка и женщина в Червоногвардейском районе Макеевки пострадали при обстрелах городов украинскими войсками, сообщил в среду штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины) обстреляли Куйбышевский район Донецка, по улице Северодвинской ранен мужчина", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ведомство добавило, что украинские войска атаковали Червоногвардейский район Макеевки, в результате по улице Авдеевской ранена женщина.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

макеевка

куйбышевский район

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в мире, жкх, донецк (днр), макеевка, куйбышевский район