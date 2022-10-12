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При обстрелах Макеевки и Донецка пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 12.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221012/obstrel-1823394016.html
При обстрелах Макеевки и Донецка пострадали два мирных жителя
При обстрелах Макеевки и Донецка пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 12.10.2022
При обстрелах Макеевки и Донецка пострадали два мирных жителя
Мужчина в Куйбышевском районе Донецка и женщина в Червоногвардейском районе Макеевки пострадали при обстрелах городов украинскими войсками, сообщил в среду штаб РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T15:04
2022-10-12T15:04
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
донецк (днр)
макеевка
куйбышевский район
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ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости. Мужчина в Куйбышевском районе Донецка и женщина в Червоногвардейском районе Макеевки пострадали при обстрелах городов украинскими войсками, сообщил в среду штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины) обстреляли Куйбышевский район Донецка, по улице Северодвинской ранен мужчина", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ведомство добавило, что украинские войска атаковали Червоногвардейский район Макеевки, в результате по улице Авдеевской ранена женщина.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
макеевка
куйбышевский район
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в мире, жкх, донецк (днр), макеевка, куйбышевский район
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Донецк (ДНР), Макеевка, Куйбышевский район
15:04 12.10.2022
 
При обстрелах Макеевки и Донецка пострадали два мирных жителя

Штаб теробороны ДНР: при обстрелах Макеевки и Донецка пострадали два мирных жителя

© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
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ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости. Мужчина в Куйбышевском районе Донецка и женщина в Червоногвардейском районе Макеевки пострадали при обстрелах городов украинскими войсками, сообщил в среду штаб территориальной обороны ДНР.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины) обстреляли Куйбышевский район Донецка, по улице Северодвинской ранен мужчина", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Ведомство добавило, что украинские войска атаковали Червоногвардейский район Макеевки, в результате по улице Авдеевской ранена женщина.
Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХДонецк (ДНР)МакеевкаКуйбышевский район
 
 
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