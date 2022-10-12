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При обстрелах Макеевки и Донецка пострадали два мирных жителя
При обстрелах Макеевки и Донецка пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 12.10.2022
При обстрелах Макеевки и Донецка пострадали два мирных жителя
Мужчина в Куйбышевском районе Донецка и женщина в Червоногвардейском районе Макеевки пострадали при обстрелах городов украинскими войсками, сообщил в среду штаб РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T15:04
2022-10-12T15:04
2022-10-12T15:04
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
донецк (днр)
макеевка
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ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости. Мужчина в Куйбышевском районе Донецка и женщина в Червоногвардейском районе Макеевки пострадали при обстрелах городов украинскими войсками, сообщил в среду штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины) обстреляли Куйбышевский район Донецка, по улице Северодвинской ранен мужчина", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ведомство добавило, что украинские войска атаковали Червоногвардейский район Макеевки, в результате по улице Авдеевской ранена женщина.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, жкх, донецк (днр), макеевка, куйбышевский район
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Донецк (ДНР), Макеевка, Куйбышевский район
При обстрелах Макеевки и Донецка пострадали два мирных жителя
Штаб теробороны ДНР: при обстрелах Макеевки и Донецка пострадали два мирных жителя