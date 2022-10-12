https://ria.ru/20221012/obstrel-1823280668.html
Мирный житель погиб при обстреле Троицкого в ЛНР из HIMARS
Мирный житель погиб при обстреле Троицкого в ЛНР из HIMARS - РИА Новости, 12.10.2022
Мирный житель погиб при обстреле Троицкого в ЛНР из HIMARS
Мирный житель погиб, одна женщина ранена в результате обстрела украинскими войсками во вторник Троицкого в ЛНР из HIMARS, сообщило представительство республики... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T08:46
2022-10-12T08:46
2022-10-12T08:46
специальная военная операция на украине
происшествия
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 12 окт - РИА Новости. Мирный житель погиб, одна женщина ранена в результате обстрела украинскими войсками во вторник Троицкого в ЛНР из HIMARS, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Ранее сообщалось, что украинские войска во вторник вечером обстреляли Троицкое в ЛНР тремя ракетами из РСЗО HIMARS."В результате вчерашнего обстрела н.п. Троицкое с применением американской РСЗО М142 HIMARS (три ракеты) погиб мирный житель и ранена женщина 1971 г.р., а также разрушен жилой дом", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20221011/kupyansk-1822900122.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Луганская Народная Республика
Мирный житель погиб при обстреле Троицкого в ЛНР из HIMARS
Представительство ЛНР: один человек погиб и один ранен при обстреле Троицкого из HIMARS