https://ria.ru/20221012/obstrel-1823280668.html

Мирный житель погиб при обстреле Троицкого в ЛНР из HIMARS

Мирный житель погиб при обстреле Троицкого в ЛНР из HIMARS - РИА Новости, 12.10.2022

Мирный житель погиб при обстреле Троицкого в ЛНР из HIMARS

Мирный житель погиб, одна женщина ранена в результате обстрела украинскими войсками во вторник Троицкого в ЛНР из HIMARS, сообщило представительство республики... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T08:46

2022-10-12T08:46

2022-10-12T08:46

специальная военная операция на украине

происшествия

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 12 окт - РИА Новости. Мирный житель погиб, одна женщина ранена в результате обстрела украинскими войсками во вторник Троицкого в ЛНР из HIMARS, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Ранее сообщалось, что украинские войска во вторник вечером обстреляли Троицкое в ЛНР тремя ракетами из РСЗО HIMARS."В результате вчерашнего обстрела н.п. Троицкое с применением американской РСЗО М142 HIMARS (три ракеты) погиб мирный житель и ранена женщина 1971 г.р., а также разрушен жилой дом", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20221011/kupyansk-1822900122.html

луганская народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, луганская народная республика