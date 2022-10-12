https://ria.ru/20221012/obschestvo-1823269063.html

Священник рассказал об обострении вопроса статуса многодетных семей

Священник рассказал об обострении вопроса статуса многодетных семей - РИА Новости, 12.10.2022

Священник рассказал об обострении вопроса статуса многодетных семей

В регионах России разные требования для получения статуса многодетной семьи, нужен единый федеральный закон, этот вопрос обострился на фоне проведения частичной РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T04:15

2022-10-12T04:15

2022-10-12T04:15

общество

россия

русская православная церковь

госдума рф

частичная мобилизация в россии

федор лукьянов

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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. В регионах России разные требования для получения статуса многодетной семьи, нужен единый федеральный закон, этот вопрос обострился на фоне проведения частичной мобилизации и получения отсрочки для многодетных, заявил РИА Новости председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов.Недавно патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем обращении обратил внимание на "пробелы" в законодательстве РФ, касающиеся вопросов семьи и брака, в частности, на то, что не принят закон о едином статусе многодетных семей. Он также отметил необходимость помогать многодетным родителям, защищать семьи от "неоправданного вмешательства извне, а детей - от пропаганды греха и порока", обратил внимание на законопроект о запрете суррогатного материнства для иностранных граждан."Самая острая сейчас проблема в сфере семейной политики – отсутствие единого, законодательно закрепленного на федеральном уровне статуса многодетных. В разных регионах параметры многодетности разные. Это вызывает напряжение в родительском сообществе, а сейчас – особенно в связи с частичной мобилизацией. Получается, официально многодетная семья, например, в Москве – с тремя и более детьми, но от мобилизации глава такой семьи не освобожден. Почему? То есть вопрос в том, что в стране нет единого подхода к статусу многодетности", - сказал Лукьянов.По его мнению, статус многодетной должны получать семьи, в которых воспитываются трое или более детей.Также он призвал государство проводить "демографическую мобилизацию" и признать аборты негативным социальным явлениям, ведь "одна из причин распространения абортов – их легализация в сознании общества".Как ранее отметила в беседе с РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева, было бы правильно освобождать от мобилизации в связи с многодетностью семьи, где три ребенка, а не четыре, ведь "в целом многодетность, получение мер социальной поддержки начинаются в семье, когда у нее три ребенка".В конце сентября КПРФ внесла в Госдуму законопроект, позволяющий отцам многодетных семей, воспитывающих трех и более детей в возрасте до 18 лет, получить отсрочку от частичной мобилизации. В пояснительной записке говорится, что сейчас от мобилизации освобождаются многодетные семьи с четырьмя и более детьми в возрасте до 16 лет, матери или отцы-одиночки, имеющие одного ребенка и более до 16 лет, семьи с тремя и более детьми, в случае беременности супруги, срок которой составляет не менее 22 недель.В соответствии с новой инициативой, от мобилизации освободят многодетные семьи, имеющие не четырех, а трех и более детей, причем не до 16, а до 18 лет, а для детей, обучающихся по очной форме обучения, - до 23 лет. Поясняется, что законопроект направлен на защиту прав несовершеннолетних в России и реализацию политики РФ в вопросе демографии.

https://ria.ru/20221011/svyaschennik-1823176088.html

https://ria.ru/20220608/rpts-1793932388.html

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общество, россия, русская православная церковь, госдума рф, частичная мобилизация в россии, федор лукьянов